Sofía Castro rompió el silencio y reveló por qué no ha invitado a Paulina Peña a su boda

Sofía Castro, actriz e hija de Angélica Rivera, se ha visto en el centro de la atención debido a los preparativos de su boda con Pablo Bernot y, en particular, por la lista de invitados a dicho evento.

Entre los temas más comentados se encuentra la supuesta falta de una invitación para Paulina Peña Pretelini, hija del expresidente Enrique Peña Nieto.

La relación entre Sofía Castro y Paulina Peña

Sofía Castro y Paulina Peña Pretelini comparten una historia familiar única, ya que formaron parte de la misma familia durante el matrimonio de sus padres, Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera, desde 2010 hasta 2019.

Esta conexión las llevó a convivir estrechamente durante los años de presidencia de Peña Nieto, generando vínculos que, según las propias jóvenes, van más allá de lo superficial.

¿Por qué Paulina Peña no ha sido invitada a la boda?

La ausencia de una invitación formal a Paulina Peña por parte de Sofía Castro ha generado especulaciones y rumores de una posible rivalidad entre ambas.

Sin embargo, Sofía Castro se ha encargado de aclarar la situación, explicando que la razón detrás de la no invitación es simple y directa: aún no se ha fijado una fecha para la boda.

“Cómo va a haber invitación si todavía no hay fecha, entonces cuando haya fecha, ya mis invitados recibirán la invitación”, señaló Castro a los medios.

Los preparativos de la boda de Sofía Castro y Pablo Bernot

Sofía Castro ha compartido que, aunque el compromiso con Pablo Bernot se anunció a finales de octubre del año pasado, los preparativos de la boda aún están en las etapas iniciales.

La actriz confirmó que, a pesar de haber elegido su vestido de novia, todavía se encuentran definiendo detalles cruciales como la fecha y el lugar del evento. “No tengo vestido, no tengo fecha, no tengo nada. Todavía no lo tengo, ya lo escogí pero todavía hay muchas pruebas, todo depende de la fecha”, afirmó.

Hermandad más que rivalidad

Tanto Sofía Castro como Paulina Peña han hecho esfuerzos por desmentir cualquier rumor de rivalidad entre ellas, enfatizando en múltiples ocasiones la buena relación y el cariño mutuo que se tienen. Castro recalcó que, a pesar de lo que se ha dicho en la prensa, su relación con Paulina es de respeto y afecto. “Yo a Pau la quiero mucho, siempre nos hemos tratado con mucho cariño, con mucho respeto”, declaró Sofía.

Por lo tanto, la ausencia de una invitación a Paulina Peña Pretelini para la boda de Sofía Castro se debe simplemente a la falta de una fecha definida para el evento. Lejos de alimentar especulaciones de rivalidades, ambas jóvenes han mostrado madurez y afecto mutuo, lo cual resalta la importancia de su relación pasada y presente. A medida que los preparativos de la boda de Sofía avanzan, es probable que Paulina Peña figure entre los invitados a celebrar este momento tan especial.