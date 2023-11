¿Sofía Coppola haría la película sobre Britney Spears después de la de Priscilla Presley?

Sofía Coppola es la directora de Priscilla, la película que se basa en las memorias de “Elvis & me”, que escribió Priscilla Presley y donde cuenta grandes pasajes de esta historia de ambos.

La cinta comienza en 1959, cuando Priscilla tenía 14 años de edad y conoce a Elvis, que ya tenía 24 años. El flechazo es instantáneo.

Se casaron en 1967, y se divorciaron en 1973, sin embargo, ella no se volvió a casar, ni con Marco Garibaldi, con quien vivió una relación de más de 20 años, y tuvo a su hijo Navarone.

Lisa Marie Presley, la única hija que tuvieron juntos, falleció el 12 de enero en Los Ángeles, a los 54 años, como consecuencia de un baipás gástrico al que se sometió hace unos años.

Todas las emociones que generó Priscilla están en la película que parece un proyecto cumbre para la directora.

Sofía Coppola admira a Britney Spears

Lo que sedujo a la directora de la vida de este personaje, fue el primer roce con el amor y lo confuso que resulta intentar comprender a un hombre como Elvis.

La historia es fascinante desde el punto de vista de una mujer como Coppola y basada en lo que dijo la ex esposa del “Rey del rock”.

En una entrevista que dio, por el estreno de la cinta, le preguntaron sobre si haría una película sobre Britney Spears, que lanzó hace poco sus memorias “The woman in me”, la cual fue un éxito en ventas.

En su relato, “La reina del pop” habló de su vida personal, sus amores, como Justin Timberlake, de quien reveló varios detalles que causaron polémica.

Asimismo, de Kevin Federline, el padre de sus hijos, y la fuerte y conflictiva relación con su padre.

Coppola reconoció que le fascina Britney porque su generación creció con ella. Incluso mencionó que siente muchos afecto por ella, y que por curiosidad leerá su libro, pero no dijo que vaya a hacer la película.