Britney Spears revelará intensas historias de su familia y sus exparejas en su nuevo libro “The Woman in Me”

Britney Spears está lista para contarlo todo en The Woman in Me, la reveladora autobiografía de la cantante que estará disponible en librerías el 26 de octubre. “Trabajé duro para este libro, tuve que hacer mucha terapia para terminar este libro”, dio a conocer a sus seguidores en Instagram la intérprete de Toxic.

El libro, que en español está editado por Penguin Random House, fue redactado por Britney en colaboración con un escritor fantasma, según ha reportado Page Six. El medio también adelanto que, según fuentes cercanas a la artista, para Britney revivir el pasado ha sido muy intenso.

“Ella narra a detalle su historia familiar, desde sus abuelos hasta sus padres y porqué es como es”, explica la fuente, quien también destaca que las revelaciones de Britney sobre su familia son tan intensas que causarán empatía en los lectores. “Es Britney contando su historia, sin manipuladores, sin ningún filtro: lo bueno, lo malo y lo feo”, agrega el reporte.

Los hombres de Britney en The Woman in Me

Las memorias de Britney hacen un recorrido por los escándalos que han marcado su vida, desde su colapso emocional en 2007, hasta su separación de su último esposo, Sam Asghari, con quien estuvo casada un año. En The Woman in Me, la intérprete de I’m a Slave 4 U también hablará de sus otros ex, como Justin Timberlake, Kevin Federline y Jason Alexander.

En el libro, Britney también expondrá ante el público cómo fue su vida bajo la restrictiva tutela de su padre James Parnell Spears, conocido como Jamie Spears, la cual duró 13 años. Así como cómo ha evolucionado su relación con sus hijos, Jayden y Sean Federline