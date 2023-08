Sofía Rivera Torres recordó el momento en que Eduardo Videgaray terminó con ella

Hace unos meses, Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray, celebraron su boda y desde entonces han compartido algunos detalles de su noviazgo.

Pese a las críticas que ha recibido la pareja por la diferencia de edad que existe entre ellos, Sofía y Eduardo tienen claro que quieren compartir su vida juntos y prueba de ello es que son una de las parejas más estables de la televisión, sin embargo, no todo en su relación ha sido fácil, pues en una reciente entrevista, la ex habitante de La Casa de los Famosos México, habló de cuando terminó su relación la primera vez.

Cuando su relación apenas empezaba, ambos estaban muy enamorados, sin embargo, Eduardo Videgaray tenía prejuicios sobre la edad de Sofía (30) comparada con la de él (54), y por esta razón terminaron separandose.

“Hubo un momento en el que dijo: ‘tomemos nuestros caminos y salgamos con otras personas’, me cortó, me rompió el corazón, y yo ya estaba súper enamorada, súper ilusionada”, contó Sofía en el canal de Youtube de Isabel Lascurain.

Por su parte Eduardo Videgaray reconoció que también estaba muy enamorado de Sofía, sin embargo, la edad era un impedimento para él.

“Yo también estaba súper enamorado, pero decía: ' es que no le puedo hacer esto, ella se merece una pareja más joven...’ y ella me dijo: ' a ver eso lo decido yo’. Me súper arrepenti”.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray instagram

La reconciliación de Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray

Más adelante, Sofía Rivera Torres confesó que cuando terminaron, ella se fue de vacaciones con sus amigas y Eduardo comenzó a salir con otra persona.

“Y cuando él me cortó, él empezó a salir con otra persona, y a mi me súper dolió, y con más razón me fui a mi viaje, y dije: ' a ver si está, ¡qué importa”, cuando regrese, bien y si no está pues nimodo”.

Después de haberla terminado, Eduardo Videgaray se arrepintió y su reconciliación ocurrió poco después de que Sofía Rivera Torres regresara de su viaje a Israel.

“Me arrepentí al instante y ahí andaba ella de viaje y yo escribiéndole, no me contestaba, solo me dejaba en palomitas azules, así estuve 15 días, hasta que regresó", confesó el conductor.

Finalmente, entre risas, la pareja contó que Eduardo le pidió perdón y la invitó a cenar para platicar a fondo. “Salimos, platicamos y dijimos: ' si lo vamos a intentar, vamos a hacerlo bien”, dijo Videgaray.