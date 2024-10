Sofía, Yare y Diana, las mujeres vampiro de ViX

No sólo es el regreso de Eugenio a las producciones televisivas en español, “Y llegaron de noche” se perfila como una de las novedades más interesantes y entretenidas de esta temporada “de espantos”, en la que las risas son también más que bienvenidas.

Se trata de una serie basada, aunque de forma indirecta, en la figura del legendario Conde Drácula, cuya historia fue llevada a la pantalla grande a través de una película protagonizada por Bela Lugosi, realizada en Hollywood en los años 30 y que, al caer la noche, prestaba sus sets a otra producción para la realización de su versión en español.

“Buscamos una historia diferente, divertida y hasta inspiradora (…) Estoy muy emocionado con que hayamos producido esta serie al nivel que se buscaba, y ansioso de que todo mundo la vea”, dice Derbez, quien además de actuar dirigió a Sofía Niño de Rivera, Yare Santana y Diana Bovio, protagonistas de esta portada digital para CARAS.

Un trío de miedo

No es de extrañar que, aunque con menos recursos, los críticos de la época consideraron superior a la producción en español de Drácula, cuya realización es eje principal de “Y llegaron de noche”, producida por 3Pas Studios, la compañía de entretenimiento co-fundada por Eugenio Derbez y su socio de producción Ben Odell, y Televisa Univision.

“Estoy muy emocionada con este proyecto. Ya quiero que salga y que todo mundo lo vea porque todos los involucrados le metimos todo el corazón y nos divertimos muchísimo haciéndola”, nos cuenta Sofía Niño de Rivera, tras la última toma de nuestra sesión de fotos.

La standupera nos confesó que trabajar con Derbez fue lo mejor de este proyecto, en el que, asegura, las risas no faltaron incluso después de decir “corte”. Acabamos como niños chiquitos molestándonos todo el día. Parecía que estábamos en la escuela y no parábamos de reír”, agrega Sofía, quien interpreta a una empleada del Consulado de México en Los Ángeles, que termina trabajando casi de forma forzada como traductora en los Estudios Universal de Hollywood.

Por su parte Yare Santana hace el papel de la legendaria Lupita Tovar, la actriz mexicana que se fue a probar suerte a Hollywood justo cuando el cine empezaba a migrar del formato mudo al sonoro, algo que finalmente le jugó en contra pues la mexicana no dominaba el inglés. “Ella fue la protagonista de la película de Drácula en español y ese suceso le cambió la vida, porque de ahí protagonizó Santa, la primera película mexicana con sonido”, nos cuenta la actriz de origen cubano, quien al igual que el resto de sus compañeras, hizo casting para llegar a su papel.

Dice Yare que en cuanto conoció a su personaje, se enamoró de ella y la empezó a investigar, hasta identificarse con su forma de ser. Algo así le pasó a Diana Bovio, quien encarna a Carmen, una mujer muy ambiciosa que desea brillar como actriz y continuar en el rodaje pese a ser la primera víctima de Drácula. “Ella es muy divertida, decidida y sensual. Es de armas tomar, como yo, que siempre he sido muy terca, imparable y alguien que lucha por lo que quiere, nos confiesa Diana, quien al igual que Carmen conoce perfecto su lado sensual y se siente más que cómoda con su cuerpo.

Seres nocturnos

Aunque estamos hablando de alguien que no es propiamente una actriz, el profesionalismo y entrega de Sofía Niño de Rivera en este proyecto fue total de principio a fin. “Hacer casting me parece la peor experiencia del mundo, porque es estar frente un grupo de personas pretendiendo ser alguien que no eres y no tienes idea de si lo estás haciendo bien, para que después te digan ´ok, nosotros te hablamos´”, nos confiesa la comediante entre risas, para después complementar en tono serio que todos, incluyendo los más consagrados, deberían hacer casting siempre.

Yare, por ejemplo, se enteró de que entraba al proyecto vía Zoom y la emoción no pudo ser mayor. “Tuve que salirme de cuadro porque estaba en shock, pero de felicidad, así que inmediatamente después empecé a leer sobre el Hollywood de los años 30 y sobre el que habría de ser su personaje”.

“Lupita Tovar dejó México para hacer cine en Estados Unidos, como yo, que salí de Cuba para seguir este sueño. Las dos aprendimos a lidiar con diferencias culturales, acentos y formas de trabajar”, afirma la caribeña.

A unos días del estreno (la producción llega a ViX este 4 de octubre), las protagonistas están más que entusiasmadas sobre todo por conocer la reacción del público que, como cada año, exige novedades relacionadas con el terror y la comedia. “Estar aquí ha sido como un sueño hecho realidad. Trabajar con Eugenio y ViX requiere de mucha disciplina y concentración, porque estamos hablando de un director que sabe perfecto lo que quiere y entiende la comedia como nadie”, nos cuenta Diana Bovio, quien al igual que los vampiros, prefiere la noche. “Drácula me parece un personaje seductor y sensual al que se relaciona mucho con el misterio, que más que miedo, genera atracción. Además me encanta ver películas de terror y me siento más cómoda haciendo cosas de noche”.

Por el contrario, la única actividad nocturna de Sofía Niño de Rivera es dormir, pese a ser una comediante que suele trabajar de noche. “Cada que termino de dar show me voy a mi casa a cenar y después a mi cama (risas). Pobre Drácula, seguramente él y yo jamás nos habríamos encontrado porque mi noche termina casi en cuanto el sol se mete”.

Yare, por su parte, prefiere leer antes de dormir, por lo que, confiesa, sería complicado para ella ser una mujer vampiro de verdad. “Drácula es más bien un ser oscuro y terrorífico. Es muy pasional y tiene matices maquiavélicos que puede generar miedo, aunque el de Eugenio es más bien cómico”.

En lo que las tres entrevistadas coinciden es que “Y llegaron de noche”, de ViX, es una producción real sobre una ficción de época, que está llena de datos históricos e interesantes, en la que todos los involucrados se hicieron amigos. “Esperamos que no se la pierdan porque es una versión divertida sobre un güey que hoy en día estaría mas que cancelado porque le tira el pedo a todo el mundo y le chupa el cuello a todas las personas sin pedir permiso. Qué bueno que no existe, la verdad”, finaliza entre risas Sofía Niño de Rivera.