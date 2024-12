Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán habrían peleado tras la muerte de Silvia Pinal: los detalles

Silvia Pinal murió el pasado 28 de noviembre a los 94 años, y desde entonces, su familia ha recordado a la actriz a través de homenajes y publicaciones en redes sociales.

Los hijos de Silvia Pinal: Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán y Sylvia Pasquel, se mostraron muy unidos tras el fallecimiento de la actriz y cada uno está viviendo su duelo a su manera, sin embargo, esa armonía se habría visto perturbada por un presunto pleito entre hermanas.

Alejandra Guzmán regresó a los escenarios el fin de semana pasado, conciertos en los que se tomó un momento para recordar a su famosa madre. Mientras que Sylvia Pasquel volvió a las grabaciones de una telenovela donde reconoció lo complicado que ha sido trabajar luego del fallecimiento de la ‘diva del cine de oro mexicano’.

Por su parte, Luis Enrique Guzmán se ha mantenido fuera del ojo público e incluso le habría pedido a sus hermanas que lo dejaran vivir su duelo en solitario.

La presunta pelea entre Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán

Aunque la familia de Silvia Pinal se unió tras el deceso de la actriz, el periodista Alex Kaffie reveló que hubo un desacuerdo entre Sylvia Pasquel y Alejandra Guzmán por la organización del funeral de su madre.

Según el comunicador, la cantante quería que su madre fuera velada en Funerarias Gayosso, pero Sylvia Pasquel eligió la Funeraria J. García López, donde se han realizado los funerales de grandes figuras como Ignacio López Tarso y Xavier López ‘Chabelo’.

“El día que fallece doña Silvia Pinal, que en paz descanse, Alejandra Guzmán quería que las honras fúnebres se efectuaran en Gayosso y Sylvia Pasquel decidió, sin tomarle parecer a Alejandra Guzmán, que fueran en García López y hubo un agarrón entre las dos hermanas (...) Sylvia Pasquel sin tomarle parecer a Alejandra ya había comprado los servicios con García López”, dijo Alex Kaffie.

El funeral terminó siendo en el lugar que eligió la hermana mayor sin avisarle a Alejandra Guzmán, lo que habría desatado un enfrentamiento entre ellas.

Hasta el momento, ninguna de las dos se ha pronunciado sobre esta información, pues siguen digiriendo la pérdida de su madre.

Alejandra Guzmán llora sobre el escenario por su madre, Silvia Pinal

Alejandra Guzmán cumplió con su presentación en Mérida, Yucatán, como parte de su ‘Brilla Tour’ a unos cuantos días de la muerte de su madre.

Durante su show, la cantante le dedicó unas palabras a Silvia Pinal: “Quiero agradecer a la vida de que me haya dado esa madre tan llena de vida, tan llena de musas, de alegría… Me regaló algo bien cabr** mi mamá, me regaló ese momento en el que dejas de respirar, ese momento es único, como cuando naces, y ves a un niño nacer y cuando trasciendes igual y se va a otro lugar”.

Cuando interpretó ‘Rosas Rojas’, la cantante rompió en llanto, conmoviendo al público.