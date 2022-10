Talina Fernández y María Levy presentan nuevo proyecto juntas

La famosa conductora Talina Fernández y su nieta se unen para crear un podcast, donde cada jueves compartirán un nuevo episodio.

Talina Fernández y María Levy han demostrado la gran relación que existe entre ellas, desde que se convirtieron como en madre e hija tras la muerte de la actriz Mariana Levy, quien lamentablemente perdió la vida hace 17 años en medio de un intento de asalto.

Ahora, abuela y nieta se unen para hablar sobre diferentes temas en el podcast que se llama, “platicando con mi abuela”. Fue mediante Instagram que dieron a conocer la noticia del nuevo proyecto juntas en el que María habló de la alegría que le causa unirse a su abuela, quien además es su amiga y confidente. “Estoy llorando de emoción. Me explota el corazón de amor. Qué alegría al fin poderlo compartir con ustedes. Creamos juntas un espacio donde dialogamos, cotorreamos, cuestionamos y nos vulneramos profundamente con la intención de compartir con ustedes un lugar seguro, de aprendizaje, de honestidad, de ligereza, de profundidad, de risa y de harto amor”, dijo la joven que en las pláticas que han grabado hablan de relaciones, amor, sexo, salud mental, entre otros temas.

“Compartimos lo que conocemos, nuestras experiencias más transformadoras y anécdotas del chingo, gozamos tanto y nos honramos profundamente”. “Es el proyecto más especial de mi vida”, aseguró María. “Me siento tan afortunada de poder crear y crecer de la mano de mi más grande maestra y amor más profundo y tan afortunada de compartirlo con ustedes”, agregó.

Y precisó que es un “sueño hecho realidad”. “Obvio no dormí nada, estoy nerviosa, emocionada, feliz y agradecida”.

Recordamos que en junio pasado, Talina Fernández y María Levy posaron juntas por primera vez para CARAS México y en una íntima entrevista, ambas nos abrieron su corazón para hablar de cómo salieron adelante tras la pérdida de Mariana Levy y todos los detalles de su relación.

“María fue la razón por la que yo no me morí cuando se murió mi hija. Yo no me podía morir con ella porque tenía que ver por María, el gran amor de mi hija. Para mí, fue un privilegio tenerla. Pasamos momentos difíciles en la “aborrecencia”, pero es un ser humano de bien, con vergüenza, con respeto, con ambiciones, sin pisar a los demás. Yo estoy profundamente orgullosa de ella”, dijo la llamada dama del buen decir.

