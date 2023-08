Taylor Swift grita su amor por México y promete volver

Luego de haber brindado su último concierto, la cantante estadounidense Taylor Swift complació a todos sus seguidores mexicanos, mandando un mensaje desde sus redes sociales despidiéndose del país. Y es que con cuatro fechas en sold out que dio en el Foro Sol, bastaron para que la cantante quedara enamorada del país y de los fans que le mostraron cariño en cada una de sus presentaciones en la Ciudad de México.

getty

“Después de años de querer tocar en la Ciudad de México, acaba de tocar 4 de los shows más inolvidables para los fans más bellos y generosos. Me siento muy agradecida por los recuerdos que estamos creando juntos en esta gira, TE AMO México“, dijo Taylor por medio de sus redes sociales, generando la reacción de miles de fans.

Este mensaje fue de los más esperados por todos los “swifties” que escribieron algunos mensajes como: “Taylor, hermana, ya eres mexicana”, “solo una noche de esas cuatro, pero fueron de los mejores momentos que atesoro en mi vida”, “México también te ama, gracias por todo lo que nos diste en esta etapa, nos vemos en nueva gira si sacas más discos”, entre otros.

Momentos icónicos del “The Eras Tour” en México

La cantante estadounidense Taylor Swift deleitó a un total de aproximadamente 260 mil almas durante las cuatro presentaciones que paralizaron a la capital del país y que sin duda, dejaron varios momentos icónicos que el fandom logró hacer y volvieron diferente este “the eras tour”:

1. El friendship bracelet a Tláloc.

Nada grita más Latinoamérica que hacer mezcla de nuestras tradiciones, y esta vez no fue la ocasión, cuando se volvió viral el momento en que unas fans fueron entregar un “brazalete de la amistad”, (pulseritas que hacen las fanáticas para intercambiar en los conciertos); a “Tláloc”, el Dios de la lluvia, para que permitiera disfrutar de los conciertos de la cantante en el país sin lluvia, cosa que curiosamente ocurrió, pues prácticamente hubo cero lluvia durante estos días, y todos pudieron disfrutar al máximo.

2. “La fiesta de General B”.

Algo que no pasó desapercibido por Taylor y lo comentó en varias de sus presentaciones fue el baile tipo ritual de brujas que varias fanáticas llevaron a cabo al final de esta zona, haciéndole ver a la cantante, cómo es que se disfruta de su canción “Willow” en México; “Only in Mexico”.

3. Frases para la posteridad.

Taylor no sólo mencionó algunas frases en español para demostrar el agradecimiento que tenía con sus fans, como el clásico te amo, dicho en varias ocasiones; sino también sus bailarines contribuyeron a hacer icónicos algunos momentos para deleite de los presentes, como durante la parte hablada de la canción “We Are Never Getting Back Together”, uno decidió cambiar el “ever” por un “nunca”, momento que gustó a todos al borde de los gritos por la inclusión de nuestro idioma en una de las letras de la artista más importante de la década.

No obstante, también en redes sociales se usó la icónica frase “vamos a reputar” que hace alusión a la era del disco “Reputation” de la cantante, con la que se han hecho varios memes para tropicalizar el asunto.

4. Personalidades que la fueron a ver.

Sin duda uno de los momentos en video más esperados para los fans es ver a qué artistas y personalidades puedes encontrarte en estos conciertos, e incluso intercambiar “friendship bracelets” con ellos. Estos son algunos de todos los que vieron a la rubia consentida de México en estas fechas: el icónico también director de cine Alfonso Cuarón, los actores Erick Elías, Alan Estrada y Carlos Ferro también fueron vistos, la cantante Joy de “Jessie & Joy”, entre muchos otros también estuvieron presentes durante los conciertos. Incluso desfiló talento internacional por nuestra tierra para ver a Taylor en nuestro país, tal es el caso de la actriz internacional Jessica Chastain, y por supuesto la telonera de estas fechas, Sabina Carpenter también pudo disfrutar de los shows.