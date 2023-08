Taylor Swift: lo que tienes que saber de su primer concierto en Foro Sol CDMX

Hoy inicia la gira de conciertos de una de las cantantes más importantes de todos los tiempos, y hablamos sin duda de Taylor Swift, quien por primera vez llega a México y Latinoamérica con “The Eras Tour”, la gira más importante para la intérprete hasta el momento durante toda su carrera.

afp

El primer show es este 24 de agosto, en el Foro Sol de la Ciudad de México, marcando un hito en su carrera, pues miles de fans esperan su llegada con ansias desde hace años, logrando así ser una de las giras más importantes del año en el país también. Es por ello, que para todos los asistentes será importante tomar precauciones tanto para el ingreso, como para el desplazamiento del lugar donde sucederán, y saber todo lo que puedes o no ingresar para pasar un rato agradable.

“The Eras Tour” ha demostrado ser una gira histórica, rompiendo récords con sus ventas y nivel de producción, pero el espectáculo tiene un significado sumamente especial para los swifties mexicanos, ya que este espectáculo es como una retrospectiva de la discografía de la artista a través de los años que no había venido al país, y en los que la han apoyado desde la distancia.

Toma nota para el concierto de Taylor Swift

Lo primero a considerar son los horarios tanto de la apertura general de las puertas para acceder al inmueble, como del inicio y conclusión del evento. Para recoger los accesos VIP, podrás asistir de las diez de la mañana a las tres de la tarde, una hora y media antes del horario oficial de apertura de las puertas para el acceso general al evento, que serán a las 16:30 horas, y a partir de entonces, todos los asistentes podrán comenzar a ingresar.

Hay tres puertas principales para el acceso a las diferentes zonas repartidas en la Ciudad Deportiva, la puerta 6 a un lado del Metro Ciudad Deportiva, sobre avenida Viaducto, la puerta 1 del Palacio de los Deportes sobre avenida Churubusco, desde donde deberán cruzar los usuarios a través de puentes para el acceso al Foro Sol y la Puerta 15 sobre Eje 3 Sur Añil, y revisar sus boletos para ingresar:

Puerta 6

- Acceso A (Platinos Nones)

- Accesos B y C (Naranja y Verdes Nones)

Puerta 1

- Acceso D (General B)

- Accesos B y C (Naranja y Verdes Nones)

- Acceso E y F (Naranja y Verde Pares)

Puerta 15

- Acceso E y F (Naranja y Verde Pares)

- Acceso G (Platinos Pares)

Para llegar al lugar si vienes en transporte público, estas son las opciones principales: metro Ciudad Deportiva y Puebla (Puerta 6), metro Velódromo (Puerta 1 del Palacio de los Deportes); Metrobús Goma (Puerta 1 del Palacio de los deportes) y Metrobús Iztacalco (Cerca de puerta 15). Si llegas en coche puedes estacionarlo en el recinto con tu compra previa de entrada, o estacionarlo en calles aledañas al inmueble, tomando en cuenta de 20 a 30 minutos en los alrededores para entrar o salir, por lo que sugerimos que llegues con bastante tiempo de anticipación. Se prevé que el concierto de un inicio alrededor de las 19:20 de la noche por lo que debes tomar tus tiempos anticipadamente.

Otros detalles por considerar son los objetos permitidos y no aceptados para este concierto en particular, por lo que te recomendamos tomar nota para no llevarte desagradables sorpresas; (si hablamos de las temidas bolsas transparentes). Para estas y más recomendaciones puedes consultar las redes sociales de Ocesa.