Timothée Chalamet se declara fan de Guillermo Ochoa y Chicharito Hernández

El director de la película Dune, Denis Villenueve, viajó con el elenco para la premiere de la segunda entrega de la esperada película en el marco de la gira de estreno de la historia presentada por primera vez en 2021.

Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Austin Butler y Josh Brokin, agradecieron la calurosa bienvenida que recibieron de parte del público mexicano en el Fant Event que tuvo lugar en el Auditorio Nacional.

Los famosos caminaron por la alfombra roja del evento y respondieron algunas preguntas de los medios, incluso se tomaron selfies con sus fans que pudieron ver antes que nadie la película de ciencia ficción.

El guapo y talentoso actor Timothée Chalamet compartió su afición por el futbol mexicano y destacó que es seguidor de Guillermo Ochoa, André-Pierre Gignac, Rafa Márquez y Chicharito Hernández, el máximo goleador mexicano que volvió a las Chivas del Guadalajara.

“Rafa Márquez, porque jugó para los New York Red Bulls, pero también Ochoa, que jugó mucho en Francia. Chicharito, ya sabes”, expresó el protagonista de “Wonka” y agregó,"la influencia futbolística de México es una locura. Vienen jugadores históricos franceses. Jugadores mexicanos que vienen a Francia como Ochoa, claro, un jugador francés que vino a Tigres, Gignac, donde creo que se va a retirar. Así que el amor va en ambas direcciones”.

Chalamet dijo que de no ser actor no se hubiera dedicado al futbol aunque fuera un apasionado del deporte. “No soy lo suficientemente bueno ni talentoso, no tengo tantas aptitudes, ni la fuerza necesaria, es por eso”.

Los asombrosos looks de los actores de Dune 2

Zendaya, la actriz que da vida a Chaini en el filme, llevó un look hecho a medida de Bottega Veneta, un conjunto compuesto por un top extra de corto de lana de franela con hombreras pronunciadas, una falda a juego con detalles de cuero pulido y sandalias de punta.

Florence Pugh optó por un diseño blanco de Standing Ground sin mangas con una falda con silueta de sirena y pliegues en el vientre que complementó con unos pendientes brillantes.

Timothée Chalamet

El actor que da vida a Paul Atreides usó un traje sastre gris oxford de Prada y llevó las mangas del saco dobladas, dejando al descubierto la camisa negra que llevaba debajo; el artista complementó su look con un cinturón que estilizó dándole dos vueltas y unas botas negras.

Austin Butler

El actor robó suspuros con un traje a rayas y una camisa negra escotada de YSL, con un cinturón delgado y zapatos negros.