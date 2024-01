Tom Holland responde contundente a rumores de ruptura con Zendaya, esto dijo

La actriz de “Euphoria”, y el protagonista de “Spiderman”, llevan dos años juntos, sin embargo, comenzaron a surgir rumores de ruptura debido un supuesto distanciamiento en sus redes sociales, luego de que la famosa dejara de seguir a su pareja en Instagram, lo que algunos interpretaron como el inicio de una ruptura.

Sin embargo, el propio actor habló de viva voz para desmentir los rumores de ruptura, pues dijo que su romance con la famosa sigue en pie y que entre ellos no existe ninguna crisis como se especuló.

De acuerdo con un video de TMZ, el actor fue abordado en Los Ángeles, donde respondió un “No”, rotundo a la pregunta sobre si había terminado su romance, aunque no dio más detalles, el actor puso fin a los rumores que aseguraban que su relación pasaba por una crisis por la que habían terminado. Además de que Tom Holland y Zendaya no se han dejado ver en público juntos desde octubre pasado.

Pese a que no han aparecido juntos publicamente, fuentes cercanas aseguran que ambos pasaron juntos el Año Nuevo.

“Nuestra relación es algo sobre lo que somos increíblemente protectores y queremos mantenerla lo más sagrada posible. No creemos que se lo debamos a nadie, es cosa nuestra y no tiene nada que ver con nuestras carreras”, dijo Tom a The Hollywood Reporter en junio pasado, destacando que ambos tratan de mantener los detalles de su relación en privado para no ser objeto de especulaciones como en esta ocasión.