‘TQG': así suena la nueva canción de Shakira y Karol G

El nuevo tema de Shakira y Karol G, TQG (Te Quedo Grande), ya salió y está explotando en las redes sociales. Seguidores de las artistas confirman que este es un ‘momento histórico para la historia de la música colombiana y latinoamericana’, y desde su estreno a la media noche del 24 de febrero ya casi llega a las 10 millones de reproducciones.

Así suena la canción de Karol G y Shakira

No es de sorprender que el tema está cargado con más indirectas a las respectivas parejas que lastimaron a las cantantes. En este caso, Shakira inicia su parte con la siguiente letra: “Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa lo mío, lo que vivimos se me olvidó y eso es lo que te tiene ofendido. Y hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido”.

“Dile a tu nueva bebé, que por hombres no compito, que deje de estar tirando, que al menos yo te tenía bonito” dice Shakira en la canción con Karol G.

Esta canción llega como parte del nuevo álbum de Karol G, ‘Mañana será bonito’, repleto de colaboraciones que resaltan el amplio alcance creativo de Karol, cuenta con algunas de las estrellas más destacadas del momento, así como de artistas emergentes como Angel Dior, Bad Gyal, Carla Morrison, Justin Quiles, Maldy, Quevedo, Romeo Santos, Sean Paul, Sech y Shakira.

Para el tema central del álbum, “TQG” (Te Quedo Grande), colaboró con Shakira para crear un tema reggaeton/pop. La esperada colaboración fue confirmada el 21 de febrero por ambas intérpretes via Instagram junto a un takeover de las pantallas digitales en Times Square, NY donde acudieron una multitud de fanáticos.

El álbum llega poco después de “X SI VOLVEMOS” junto al Rey de la Bachata, Romeo Santos, que ha acumulado más de 69 streams a través de las plataformas digitales. Con ‘Mañana será bonito’ la ganadora del Latin GRAMMY seguirá sumando hitos a su carrera, que incluye haber sido la artista latina con más streams del mundo en Spotify durante dos años consecutivos y haber logrado la gira norteamericana más taquillera de todos los tiempos por una artista latina, además de figurar en el Top 10 de Pollstar de las giras musicales más exitosas del mundo con su "$trip Love Tour”.