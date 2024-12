Un amigo de Dulce asegura que esta es la verdadera causa de muerte de la cantante

Dulce, la cantante, murió este 25 de diciembre a los 69 años de edad luego de pasar varias semanas hospitalizada, y tras la lamentable pérdida, un amigo cercano a la intérprete, reveló la verdadera causa de su muerte.

En marzo de este año, Dulce sorprendió a sus seguidores cuando apareció en una cama de hospital para dar detalles sobre su salud, pues debió posponer algunas presentaciones porque su malestar se lo impedía.

Poco después, la intérprete de ‘Tu Muñeca’ detalló que le detectaron un tumor maligno, por lo que debieron quitarle un riñón. Sin embargo, parece que esos problemas los arrastró en silencio hasta el final de su vida.

Los problemas de salud de Dulce

En entrevista con Grupo Fórmula, Gerardo Medina, periodista de espectáculos y amigo cercano de Dulce, reveló que la intérprete pasó por momentos muy difíciles en la última etapa de su vida.

“Su salud se vio muy mermada desde el inicio de la pandemia, cuando comenzó a sufrir primero los eventos de COVID, después tuvo la bronquitis”, dijo el periodista.

Gerardo Medina detalló que a principios de año, Dulce presentó serios problemas de salud que llevaron a su yerno, Moisés González, a ingresar a la cantante de urgencia al hospital y fue ahí donde le detectaron el tumor cancerígeno.

“Ella comenzó a sentirse muy mal, se guardó en su habitación y después comenzó a tener un estado de alucinación y no podía salir de ahí, no sabía ni siquiera marcar un teléfono cuando llegó su yerno a su casa un día lunes y dice ‘¿y la señora dónde está?’, pues la señora estaba en su cuarto”.

“Es cuando la encuentra él ya en un estado bastante grave, la lleva al hospital y es donde le dicen que tiene un tumor en el riñón, un tumor que le extirparon, pesaba aproximadamente más de un kilo, era un tumor muy grande, pero dejaron encapsulado al riñón”, añadió Gerardo Medina.

¿De qué murió la cantante Dulce?

El periodista detalló que el enorme tumor que estaba en el riñón pegaba con el pulmón y por ello la metástasis se “corrió” a este órgano. Además, Dulce tuvo que enfrentar muchas otras complicaciones de salud este año.

“Ese tumor pegaba con el pulmón, y posteriormente pues bueno le vino otra vez el problema de la bronquitis, se fracturó un pie, luego pensó que le había dado influenza… o sea, no la pasó muy bien”.

También explicó que fue a comer con la cantante el 12 de noviembre y fue ahí donde Dulce le confesó que no estaba bien de salud, que tenía “la voz muy cerrada”, incluso canceló una presentación privada

“Ya no hubo comunicación con ella… Fue cuando nos enteramos que le había hecho una toracostomía para sacarle líquido de los pulmones, tenía una infección, un raspado para que pudieran expandirse bien y después de esto la nefasta noticia de que la metástasis se había corrido a los pulmones y lo que ella realmente tenía era un cáncer de pulmón”, explicó.

El testamento de Dulce

El pasado mayo, Dulce reveló en un encuentro con los medios que luego de que le retiraron el riñón a causa de un tumor cancerígeno, se tomó el tiempo de dejar sus asuntos en orden.

“Cuando te dicen que tienes un tumor maligno pues significa que te puedes ir y de hecho hasta que te abren y te sacan el tumor se sabe a qué grado tiene daño tu organismo porque por más que estudios de imagen, lo que tú quieras, los doctores tienen que abrir y ver y entonces pues claro que la posibilidad de morir ahí está”, reveló en una entrevista compartida por el programa De Primera Mano.

La cantante señaló que este fue el momento en el que decidió dejar todo preparado ante la posibilidad de una desgracia.

“Y pues me apuró poner mis papeles en orden, poner todas mis cosas en orden y pues eso hice, porque entre que terminaron mis primeros estudios que me tuvieron hospitalizada dos semanas después hubo dos semanas de espacio antes de la operación, entonces esas dos semanas me dediqué a mis cosas a que nadie batalle si me pasa algo”, añadió.