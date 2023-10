Valentino Lanús: ella es la esposa y la pequeña hija del actor

Valentino Lanús se sinceró sobre su vida personal y aprovechó para hablar de la mujer de quien se enamoró en la selva de Estados Unidos y decidió formar una familia.

Mientras el intérprete se mantuvo alejado de los reflectores estuvo refugiado en la naturaleza, donde enfrentó una batalla contra el cáncer y a la vez estuvo acompañado de su pareja María, con quien procreó a su primogénita María Madgalena.

En un encuentro con los medios de comunicación, Valentino Lanús reveló cómo conoció a su pareja y reveló algunos detalles de la personalidad de la mujer que conquistó su corazón.

“Yo la conocí después de un despertar importantísimo en la selva, si ella me hubiera conocido de actor de hecho ni ella me hubiera gustado ni yo le hubiera gustado, de verdad. Tuvieron que pasar cosas muy importantes para que la vida nos unira”, externó Valentino, quien precisó que su esposa no tiene nada que ver con el mundo del espectáculo.

esposa de Valentino Lanús

Quién es la esposa de Valentino Lanús y cómo surgió su historia de amor

El galán de las telenovelas conoció a su pareja cuando fue de vacaciones a la Riviera Maya, donde se dio el flechazo entre ambos. “Yo fui de vacaciones y ella ya vivía allá, pero después me interné en la selva, conocí a su padre antes, todo el mundo nos quería presentar pero nunca nos conocíamos, hasta que un día coincidimos en Playa del Carmen una ocasión y ahí sucedió la conexión y vaya qué conexión, conexión grande”,

En este sentido, Valentino Lanús dijo que tuvo la oportunidad de descubrir su lado más espiritual junto a su pareja quien también está en el mismo camino de evolución personal.

“Ella ya era un ser espiritual, no espiritual como el cliché espiritual. Es un ser con una evolución muy grande en su ser, sus padres son unos seres super evolucionados”.

Más adelante, la pareja tomó la decisión de convertirse en padres y hoy en día viven enfocados en el bienestar de su hija quien tiene 7 años de edad. “Tengo una niña, María Magdalena es una joya, sólo el que es papá sabe de qué se trata esto, y sabe el trabajo y sabe que la gran misión es mantener tu familia unida... y lograr porque es pesado, es un reto enorme unir dos universos completamente separados y unirlos y crear una familia integral y criar a tu hijos es la misión más grande y es en donde nos toca hacer el gran trabajo”.

Por otro lado, el actor reconoció que vivir en la selva le cambió la vida por completo, pues se redescubrió así mismo. “Esa vida fue un proceso como de seis años completos, de alejarme de todo pero pues obviamente, depsués de que descubres cosas tan impprtantes la vida te lleva a regresar para compartir, es parte de la estructura, de despertar”.