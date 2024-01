Victoria Ruffo habla del padecimiento que sufre, “ya me mandaron un tratamiento”

La famosa intérprete Victoria Ruffo compartió a sus seguidores cuál es su estado de salud luego de ser captada en silla de ruedas el año pasado. La actriz que recientemente compartió la noticia de que se convertirá en abuela dijo que enfrenta un padecimiento de salud por el que se encuentra en tratamiento.

Al inicio del 2024, Victoria Ruffo acudió al médico para una revisión de sus hernias lumbares, y desafortunadamente le dijeron que le apareció una nueva hernia.

La artista reveló que está llevando un delicado tratamiento para evitar ponerse en riesgo por la hernia lumbar en la columna. La estrella de Televisa dijo que ha sido un proceso doloroso, aunque tiene una nueva motivación para recuperarse y estar bien por su nieto.

“Estoy empezando el año bien, con doctores, porque estoy yendo a revisarme lo de mis hernias lumbares, y me dijo el doctor que ya me salió otra hernia”, contó. La artista de 61 años también habló sobre el tratamiento que lleva desde inicios de año con tal de evitar que se practique una complicada cirugía que puede ser riesgosa.

“Ya me mandaron fajas, ya me mandaron un tratamiento, medicinas, y estoy muy bien, gracias a Dios ya no me duele tanto... estoy en tratamientos, me ponen en una mesa que te va estirando del cuello, son más o menos como cuarenta sesiones de cada uno. Para eso se hace para evitar operaciones”, compartió.

José Eduardo Derbez y su mamá, la actriz Victoria Ruffo INSTAGRAM

La protagonista de la telenovela “La madrastra”, dijo que tenía tres hernias, debido a una caída de caballo que tuvo en el pasado, así como por su mala postura y por permanecer mucho tiempo sentada o de pie.

La hernia lumbar, también llamada hernia de disco o hernia discal, se trata de una condición que afecta la columna vertebral, específicalmente en la región lumbar de la columna, ocurre cuando el núcleo pulposo se despalza fuera de su posición normal y se abulta o se rompe a través del anillo fibroso que lo rodea.

En julio de 2023, la actriz apareció en silla de ruedas en el Aeropuerto de la Ciudad de México, donde contó que tenía tres hernias lumbares y tres cervicales, por lo que le costaba mucho trabajo caminar demasiado y por ello hacia uso de la silla de ruedas. A pesar de sus problemas de salud, Victoria Ruffo formará parte de la gira de la obra de teatro “Los amantes perfectos”.