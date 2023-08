Viridiana Alatriste: ¿Quién fue la famosa hija de Silvia Pinal?

Viridiana Alatriste tenía una prometedora carrera como actriz, triunfando en programas de televisión como Cachún, Cachún, ra, ra, cuando murió inesperadamente en un accidente automovilístico.

¿Quién fue Viridiana Alatriste?

Viridiana Alatriste, hija de la primera actriz Silvia Pinal y el productor Gustavo Alatriste, nació el 17 de enero de 1963.

Al igual que su madre y su hermana, la también actriz Sylvia Pasquel, Viridiana incursionó en el mundo de la actuación, participando en Cachún, Cachún, ra, ra, uno de los programas más emblemáticos de los años 80, y en la telenovela Mañana es primavera, donde trabajó junto a su madre.

Viridiana Alatriste falleció el 25 de octubre de 1982 Instagram @silvia.pinal.h

Así fue la trágica muerte de Viridiana Alatriste

La noche del domingo 24 de octubre de 1982, Jaime Garza, actor mexicano con quien Viridiana mantenía una relación amorosa, la invitó a una fiesta para celebrar la última función de la obra de teatro Tartufo, en la que ella también participaba.

De acuerdo con la serie Silvia Pinal, frente a ti, la joven de 19 años se fue enojada de dicha reunión tras discutir con su novio, y cuando iba a su casa, perdió el control de su Volkswagen Atlantic, cayendo por una barranca en la Av. Toluca, en la zona de Santa Fe de la Ciudad de México.

La primera en enterarse fue Sylvia Pasquel, luego de que una amiga que pasaba por el lugar la llamara por teléfono para avisarle sobre lo sucedido.

“A las 6:30 de la mañana suena el teléfono, contesto y era una amiga, me dice: ‘Fíjate que venimos subiendo y está el coche de tu hermana aquí, como que tuvo un accidente, yo creo que estaría bien que te vinieras para acá’, ‘¿Está muerta Viri?’, pregunté y me dice: ‘Sí’. Tenía un cochecito pequeño, me iba matando y llegué al lugar de los hechos, yo tuve que reconocer el cadáver”, contó la actriz en una entrevista con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin. “Se ve que venía bajando y como no tenía acotamiento la carretera se siguió de frente y voló, no eran muchos metros, como cuatro o cinco; a la hora que ella voló parece que con el brinco del coche se pegó en la sien y ahí se mató. Fue muy duro, tuve que irme con ella a la delegación y avisarle a mi mamá”.

Silvia Pinal nunca logró superar por completo la muerte de su hija, Viridiana Alatriste Instagram @silvia.pinal.h

En aquel entonces, Silvia Pinal pidió que no se le realizara una autopsia a Viridiana Actualmente, sus restos descansan en la cripta de la familia Pinal en el Panteón Jardín de la Ciudad de México.

Silvia Pinal nunca superó la muerte de su hija

“La muerte de Viridiana fue para mí como un reloj que se detuvo de pronto y aunque yo me empeñé en darle cuerda y lo hice mover a la fuerza, nunca más funcionó igual”, es la frase con la que doña Silvia describe la muerte de su Viridiana Alatriste en su bioserie.

“Había pasado más de dos años tratando de llenar, inútilmente, el vacío que dejó mi hija Viridiana en mi vida y yo le daba la espalda a la muerte. Poco a poco entendí que la única forma de perderle el miedo a la muerte era viviendo y enfrentando el dolor. Así vencí mi cobardía y me sentí liberada”, concluyó Silvia Pinal.