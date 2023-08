Wendy Guevara: “Que una chica trans como yo haya ganado la casa, me llena de orgullo”

Wendy Guevara, el fenómeno que revolucionó la televisión mexicana

Fue a finales del 2017 cuando al grito de “Estamos perdidas”, Wendy Guevara se dio a conocer frente al mundo entero, mediante un video que se hizo viral en compañía de su amiga Paola, con quien más adelante creó el canal de YouTube “Las Perdidas”.

Wendy Guevara y la productora Rosa María Noguerón Einar González

Originaria de León, Guanajuato, la influencia de 30 años, recién cumplidos el pasado 12 de agosto, se ha convertido en el centro de atención, dados los videos publicados, su presencia en eventos y programas de entrevistas y, claro está, por su reciente participación en La Casa de los Famosos México, proyecto en el cual llegó a la final para convertirse en la ganadora del millonario premio. “Estudié hasta inicios de primero de secundaria, pues me bulleaban por mi preferencia sexual, entonces me tenía que pelear, por eso mejor decidí dejar de estudiar”, compartió con Apio Quijano y Poncho De Nigris, durante los primeros días en el proyecto que se transmitió por ViX 24/7. Más adelante, tanto los habitantes de la casa como la audiencia en general, pudo conocer más a fondo su historia, la cual incluye momentos duros, de problemas familiares, de trabajo sexual, identidad de género y más, hasta convertirse en la mujer que es hoy día.

En palabras de Wendy Guevara

“Saben que yo nací en las redes sociales, pero vengo desde abajo y desde mi barrio querido que amo, sin embargo, no estoy tan familiarizada o acostumbrada a este medio y a tantas cámaras, a diferencia de mis compañeros”, expresó durante su estancia en la casa, confesando sentirse, de cierta manera, en desventaja frente a la competencia, sin siquiera imaginar todo el furor que ella estaba causando afuera.

En palabras de sus amigas

Por su parte, Kimberly Irene, amiga de Wendy, expresó: “Me siento muy orgullosa de ella, pues de no ser nadie, pasó a que todos la conocieran. Mucha gente nos dice que nosotras no aportamos nada y que no somos nadie, pero Wendy es el claro ejemplo de que sí aportamos y que sí se puede, pues es un ser humano como cualquiera y, como todos los miembros de la comunidad LGBTIQ+ tiene los mismos derechos que el resto. Ella está aportando algo positivo tanto para la comunidad como para todo el mundo entero”.

El centro de atención y la estrella del show

Bajo esta premisa y citando al periodista Genaro Lozano, “Wendy Guevara se ha ganado el corazón de la gente. Es impresionante ver las conversaciones que esta mujer transgénero genera en las redes y el cariño que le tienen. Es todo un verdadero fenómeno mediático. Ella ha tenido una carrera veloz. Un video de 2017 se hizo viral y ahí empezó su fama. A partir de ahí, ella habla en primera persona, de su vida, de la violencia que enfrentó, del trabajo sexual, de la orientación sexual y de la identidad de género, se ríe de sus pesares. El odio con el que creció lo transformó en resiliencia. Hoy, Wendy es la indudable estrella de “La casa de los famosos”, el reality show en el que pone su marginalidad en el centro”.

Representación, ¿una cuota por cumplir?

Al término del mismo texto, Genaro hace alusión a la importancia de la representación de la comunidad LGBTIQ+ en los medios de comunicación, sin embargo, también abre el diálogo cuestionando si dicha presencia no cae en una cuota por cumplir, lo cual hemos visto cada vez con más frecuencia en todo tipo de proyectos en la industria del entretenimiento. Tan solo en México y en años recientes, hemos sido testigos de los personajes de ficción, miembros de la comunidad LGBTIQ+ como “Aristemo” (pareja de la telenovela “Mi marido tiene más familia”, interpretados por Emilio Osorio y Joaquín Bondoni) o “Juliantina” (pareja de “Amar a muerte”, interpretadas por Bárbara López y Macarena Achaga) los cuales han ganado gran popularidad al dar visibilidad a la diversidad sexual, hasta convertirse en lo más viral y entrañable de dichas producciones. Y si de proyectos internacionales hablamos, series como “Heartstopper” de Netflix y “Love, Victor” de Hulu, se consagraron como las más vistas durante las primeras semanas en las respectivas plataformas tras su estreno. Lo antes mencionado expone y es un claro ejemplo de cómo la presencia de la comunidad LGBTIQ+ en la industria del entretenimiento es fundamental para abrir el diálogo y dar visibilidad a la diversidad.

Wendy Einar González

Wendy Guevara, un parteaguas

Más allá de la opinión personal que se pueda tener respecto a Wendy Guevara, lo que resulta innegable es que ella, siendo una mujer transgénero, hoy es referente de visibilidad, gracias a la cual, ha abierto el diálogo entre las familias mexicanas, a motivado a la gente a mostrar su versión más real, e incluso, ha conseguido que la gente la siga y le demuestre su cariño y apoyo más allá de su orientación sexual, dando por hecho que ello no debe encasillar ni limitar a las personas, pues, como bien dijo su amiga Kimberly, tanto ella como todos los miembros de la comunidad, tienen los mismos derechos y merecen el mismo amor y respecto que el mundo entero.

Einar González

“Todos somos amor y, sin importar a quién amemos, no somos diferentes. Que una chica trans como yo haya ganado la casa, me llena de orgullo. Todos los habitantes tenemos algo en común y es que sabemos amar y respetar. Mi deseo es que, a partir de ahora se vea más normal y que se visualice más que nunca la diversidad”, expresó la campeona de La Casa de los Famosos México.