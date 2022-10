Yadhira Carrillo desata comentarios en sus redes por esta fotografía

La actriz reapareció en sus redes sociales luciendo irreconocible en una nueva fotografía donde se dejó ver al natural, luciendo sus anillos de bodas.

Yadhira Carrillo llamó la atención en su cuenta oficial de Instagram tras publicar una fotografía en la que aparece sin maquillaje y enviando un beso a sus seguidores que inmediatamente reaccionaron a la publicación con comentarios como, “Qué hermosa eres, te queremos mucho, te extrañamos, lluvia de bendiciones y tu bella familia”.

Además, hubo quienes le pidieron que regresara a las telenovelas, pues su ausencia ha sido notable desde que encarcelaron a su esposo. “Te quiero ver actuando mujer. ¿Cuándo cuando te haces otra telenovela?”.

La intérprete de “Barrera de amor”, escribió entre los comentarios. “Los leo y cada uno que es único y particularmente afectuoso me llenan la vida, el alma y el corazón, gracias”.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Yadhira Carrillo (@yadhira_carrillo)

La enfermedad que Yadhira padece tras el encarcelamiento de su esposo Juan Collado

Yadhira confesó que debido al estrés que vive desde que su esposo está en prisión ella no está bien de salud. La famosa vive una situación complicada desde que su esposo, el abogado Juan Collado fue privado de su libertad por varios delitos; hace unos meses reveló que sufre una enfermedad que desarrolló tras vivir el proceso de encarcelamiento de su esposo.

Lee también: INGRID CORONADO CONFESÓ CÓMO SE ENTERÓ DE LA MUERTE DE FERNANDO DEL SOLAR

“No estoy muy bien. A raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja, entonces bueno, ahora me dice el doctor: bienvenida al clan, el grupo de presión alta. Me duele mucho la cabeza (es un tema) pesado, muy difícil”, reveló la actriz ante los medios de comunicación.

“Si me ven cerradito este ojo, perdón, pero bueno, traigo muy alta la presión en este momento, ya tomé mi medicamento. No estoy muy linda para dar entrevistas pero aquí estoy con ustedes, les mando un beso y ahí vamos a seguirle”, agregó.

Lee también: STEPHANIE SALAS LE ENVIÓ UN CARIÑOSO MENSAJE A HUMBERTO ZURITA

ASÍ VIVE PABLO LYLE SUS PRIMEROS DÍAS EN PRISIÓN EN MIAMI

Pese a que la pareja está atravesando por una situación muy compleja, Yadhira aseguró que solo la muerte podrá separarla de él, pues durante el proceso que enfrenta Collado, la actriz ha sido su apoyo incondicional y quien lo ha visitado en prisión para estar pendiente de él.

“Para que yo no esté al lado de él, apoyándole, será porque ya no estoy, será porque ya pasé a mejor vida. Pero no, mientras eso no suceda, yo estoy aquí con él, y él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada. Donde él esté estaré siempre y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí”.