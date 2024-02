Yalitza Aparicio entrevista a Eugenio Derbez sobre la película “Radical”

El 26 de enero, Eugenio Derbez estrenó la película Radical que se convirtió en la más taquillera en cines. Una historia basada en la vida real del maestro Sergio Juárez, un hombre humilde que despierta el potencial de sus alumnos. Radical es una cinta optimista y esperanzadora para la educación, esta producción de ViX ha ganado varios galardones en diferentes festivales de cine, entre ellos en Sundance.

En entrevista, Yalitza Aparició conversó con Eugenio Derbez sobre dicho proyecto. “Es muy conmovedor ver la historia de un maestro que tiene vocación”, dijo la actriz quien le preguntó a Eugenio sobre cómo llegó a la historia de Sergio y Paloma.

Cortesía

“En el 2012 vi en las noticias que estaban hablando de una niña que creció en un basurero y que a las 12 años ya era considerada como una niña genio, ahí es donde me di cuenta que quería saber más de esa historia, después cuando me mudé a Estados Unidos empecé a buscar historias y se nos acercó el periodista que tenía los derechos y ahí me enteré que detrás de Paloma estaba este maestro”, comentó Eugenio.

Además del éxito en taquilla de la película, Eugenio busca ayudar a los niños que pertenecen a escuelas en situación vulnerable, por lo que contactó a una fundación que en conjunto equipará las escuelas para que los alumnos tengan recursos para estudiar.

“Cuando estabamos en el set de filmación, Sergio nos visitó, contacté a una fundación para equipar la escuela de Sergio y Paloma ya que no tenían los recursos para tener una computadora o un ipad para estudiar”.

Eugenio comentó que la película fue mágica debido a que ninguno de los niños que participaron es actor, por lo que se grabó de la forma más natural el rodaje que duró dos meses y medio.