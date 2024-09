Zendaya reveló que esto es lo que más le costó de ser famosa: ¡descúbrelo!

Zendaya, a sus 28 años, se ha convertido en una de las actrices más reconocidas del cine y la televisión. Pero para la estrella de Euphoria ha sido un camino muy diferente, y es que recientemente reveló que no está del todo a gusto con tanta fama.

La joven siempre ha sido muy tímida e insiste en que nunca quiso involucrarse en el mundo de la actuación para convertirse en una celebridad pues la atención le resulta un gran reto.

Fue durante la proyección de la película Dune: Parte II , cuando un miembro del público preguntó al elenco si tenía alguna relación con los fandoms de los famosos.

“Siento que, a menudo, no estoy hecha para esa parte. Me encanta mi trabajo, estoy muy agradecida. Me encanta hacer el trabajo, me encanta estar en el set, me encantan momentos como este -no me malinterpretes-, pero me aterroriza esa parte, a menudo”, respondió la intérprete de MJ.

También te puede interesar: A pesar del resultado negativo de paternidad, Mayela Laguna asegura que su hijo es igual a Luis Enrique Guzmán

“Yo era una niña tímida, siempre lo he sido, y por eso esta parte no es natural - esa es una gran razón por la que la moda se convirtió en algo importante para mí, porque es como una armadura con la que salgo y hago mi trabajo”, continuó la actriz.

A la estrella de Marvel, que sale con el actor Tom Holland, le resulta difícil de manejar ser el centro de atención y quiere ser vista como “una persona” ante todo.

“Así que no sé si yo, tampoco, puedo identificarme completamente, pero definitivamente entiendo lo que estás diciendo, y creo que eso es lo que me aterroriza. Me gustaría ser una persona y que la gente me viera primero como eso. No sé necesariamente si quiero o puedo manejar todo eso o si quiero, para algunas personas eso forma parte de ello, disfrutan del poder que se deriva de ello, y no sé si eso sea para mí", recalcó.

También te puede interesar: Peso Pluma le quita a su ex el perrito que le regaló y ella lanza acusaciones contra el cantante