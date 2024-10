Esta es la serie en la que participó Liam Payne y que podría estrenarse pronto

Liam Payne, exmiembro de One Direction, quien murió recientemente, incursionó en un proyecto televisivo que promete captar la atención de sus seguidores y aficionados a los reality shows musicales. Aunque la tragedia reciente ha puesto en duda su lanzamiento, aún podemos saber los detalles de la serie “Building the Band”, que todavía podría estrenarse pronto en Netflix.

¿Qué es “Building the Band”?

“Building the Band” es una innovadora serie de competencia musical desarrollada por Netflix, cuyo objetivo es formar la próxima gran banda de pop.

Este formato recuerda al popular show “The X Factor”, donde precisamente se formó One Direction. En este nuevo proyecto, Liam Payne asumió un papel crucial como juez y mentor, donde compartía su experiencia con los aspirantes a estrellas.

¿Cuál era el papel de Liam Payne en la serie?

En “Building the Band”, Liam Payne fue mentor y también juez, trabajó al lado de figuras destacadas como Nicole Scherzinger, ex integrante de The Pussycat Dolls, y Kelly Rowland de Destiny’s Child, con AJ McLean de Backstreet Boys como anfitrión.

Este equipo de estrellas aportó un profundo conocimiento del mundo de las boybands y girlbands, a fin de orientar a los participantes en su camino hacia el éxito.

¿Cuándo se estrena “Building the Band”?

El rodaje de “Building the Band” concluyó en agosto, antes del fallecimiento de Liam Payne. La producción incluyó grabaciones en vivo frente a una audiencia en los estudios Aviva en Manchester, donde Payne interactuó con sus fans.

Según fuentes de la industria, la serie se encuentra actualmente en postproducción, lo que normalmente toma de tres a seis meses, aunque la fecha de estreno sigue sin confirmarse.

La muerte de Liam Payne ha impactado profundamente a los productores y a todo el equipo del show. Aunque la serie está casi lista para su lanzamiento, el trágico suceso complica las decisiones sobre su estreno. Los productores ejecutivos aún no han anunciado si habrá retrasos o cambios significativos en la programación de la serie.

La participación de Liam Payne en “Building the Band” se suma a su legado en la industria del entretenimiento. En esta producción había mostrado su habilidad para mentorizar a la próxima generación de artistas.

A pesar de su trágica y prematura muerte, su influencia en la música y en programas como este perdura, y deja una marca imborrable en todos los proyectos que abrazó.

La expectativa crece entre los seguidores de Payne y los entusiastas de los reality shows musicales, quienes esperan ansiosos el estreno de “Building the Band”, una serie que promete entretener y emocionar a la audiencia global de Netflix.