Quién era Liam Payne, el exintegrante de One Direction que murió al caer de la ventana de un hotel

Liam Payne, exmiembro de la popular banda One Direction, fue hallado muerto en el hotel Casa Sur, ubicado en el barrio de Palermo, en Buenos Aires, Argentina.

Después de su salida de One Direction, el cantante británico, de tan solo 31 años, se lanzó como solista, donde dejó una huella imborrable en la industria musical, aunque también enfrentó serios problemas de salud y luchas personales.

¿Cómo murió Liam Payne? Lo que sabemos

El miércoles 16 de octubre por la tarde, la policía de Buenos Aires informó que recibió un llamado de emergencia reportando la presencia de un hombre en un estado alterado en el hotel Casa Sur, ubicado en Costa Rica 6092.

Según fuentes oficiales, el equipo de SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) llegó al lugar minutos después del reporte, donde lamentablemente confirmaron el fallecimiento de una persona que posteriormente fue identificada como el famoso cantante. Payne había caído desde el tercer piso del hotel, sufriendo heridas letales tras impactar en el patio interno.

Al respecto, Alberto Crescenti, el titular del SAME, explicó que Liam Payne presentaba lo que calificó como “lesiones gravísimas incompatibles con la vida”. Entre ellas, una posible fractura de base de cráneo, lo que no permitió ninguna maniobra de reanimación.

¿Cuál fue la causa de muerte de Liam Payne?

Las autoridades señalaron que la autopsia será fundamental para determinar las causas exactas de su muerte, aunque las primeras hipótesis apuntan a una caída fatal, con la posibilidad de que estuviera bajo los efectos de sustancias. Asimismo, se investiga si el cantante atentó contra su vida o fue un accidente.

Breve biografía de Liam Payne

Nacido el 29 de agosto de 1993 en Wolverhampton, Reino Unido, Liam James Payne comenzó su carrera musical a una edad temprana. Su gran oportunidad llegó en 2010, cuando audicionó para el popular programa de talentos The X Factor.

Aunque inicialmente no fue seleccionado como solista, la jueza Nicole Scherzinger sugirió que se formara una banda con otros participantes. Así nació One Direction, grupo que rápidamente se convirtió en un fenómeno global.

Junto a Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson y Zayn Malik, Payne alcanzó el éxito mundial con el lanzamiento de su primer álbum ‘Up All Night’ en 2011, seguido de otros trabajos icónicos como Take Me Home y Midnight Memories. La boyband británica logró millones de ventas y llenó estadios en todo el mundo, marcando una generación entera de fanáticos.

Tras la separación de One Direction en 2015, Payne decidió lanzarse como solista. En 2016 firmó con Capitol Records y lanzó su sencillo debut ‘Strip That Down’, una colaboración con el rapero Quavo que lo catapultó de nuevo a la fama, esta vez como solista. Durante los siguientes años, produjo más éxitos como ‘Get Low’ y ‘Stack It Up’, consolidándose como un artista versátil.