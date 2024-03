Lanzan el primer trailer de “The Idea of You”, de Anne Hathaway. De esto trata la película

“The Idea of You”, la película que anunció desde hace unos meses Amazon Prime, tiene dos ingredientes que le tienen el éxito casi garantizado. Por un lado, la estrella de la cinta es Anne Hathaway, y por el otro, hay rumores de que se trata de un fan fiction basado en Harry Styles.

Justo hace unas horas se lanzó el primer trailer de “The Idea of You”, en donde Anne Hathaway interpreta a Solène Marchand, una madre soltera de 40 años que comienza un inesperado romance con Hayes Campbell, quien tiene 24 años y es el cantante principal de August Moon, la boy band más popular del momento.

El trailer dura 2:30 minutos y en él se ve a la perfección el desarrollo de la trama: una madre que acompaña a su hija al concierto de la boy band del momento y que conoce por casualidad a uno de los miembros, quien se enamora de ella y la busca porque no puede dejar de pensar en ella, así que comienzan una relación que tendrá retos poco comunes.

El filme es dirigido por Michael Showalter y también actúan Ella Rubin, Reid Scott, y hasta el conductor de televisión británico Graham Norton tiene un pequeño papel.

“The Idea of You” está basada en esta historia

Desde que se anunció la filmación de “The Idea of You”, se especuló que la novela homónima en la que está adaptado el guión se había basado en la relación que tuvieron hace un par de años Harry Styles y Olivia Wilde, pero Robin Lee, la autora del libro ha aclarado que esa no fue su intención, pues lo que ella quería era contar la historia de una mujer madura que aparentemente ya no es atractiva para la sociedad.

El estreno de “The Idea of You” está programado para el próximo 2 de julio y saldrá directamente en Amazon Prime.