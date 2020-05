Día Mundial del Whisky: ¿cómo se toma y qué tipos hay?

En el Día Mundial del Whisky, Andrés Lebrija nos platica las bondades del whiskey irlandés y por qué es más suave.

El whiskey irlandés no es tan famoso como el escocés, pero lo curioso es que son los creadores del whisky… Tal como lo lees. Las destilerías irlandesas nacieron primero y la más antigua del mundo se fundó en 1608.

Andrés Lebrija, además de ser un conocido socialité, es director de relaciones públicas de Bushmills Irish Whisky — marca que llegó a México en 2015 de la mano de José Cuervo– explicó a Caras.com.mx por qué es una buena idea beber whiskey irlandés, cómo se toma, qué tipos hay y además nos deja algunas recetas para coctelería.

¿Es whisky o whiskey?

Primero hay que establecer que a los irlandeses les gusta escribirlo “whiskey”, para diferenciarlo del “whisky” escocés, pero es una forma tradicional de llamarlo, no es una regla. El whisky no tiene Denominación de Origen a pesar de su antigüedad, por ello no hay normas a rajatabla, aunque sí hay muchos lineamientos que muchas casas respetan, pero cada una tiene su proceso, su secreto y sus formas”.

¿Qué diferencias de sabor hay entre el scotch y el irlandés?

Una de las grandes diferencias entre el whiskey irlandés y el whisky escocés está en

la ausencia de turba, los whiskeys irlandeses por norma deben contar con triple destilación –los escoceses hacen doble– que desaparece turba, hierba comprimida del subsuelo que se ‘ahuma’ y que es característico del escocés.

Ambos whiskys pueden ser de cebada, trigo, centeno y maíz, pero en Irlanda el grano se tuesta al aire caliente. Por eso el irlandés es tan amargo y sí más suave, pero no por ello menos complejo, en particular el nuestro”.

¿Es más amielado para un paladar menos entrenado?

Somos un whisky serio y complejo, pero es más amielado. Bushmills toma el agua del Rio Bush que está cargado de mineralidad por la piedra basáltica, eso le da un perfil especial y más puro; además usamos cebada ciento por ciento irlandesa. Si pruebas nuestro whiskey antes del paso por barrica –le llamamos New Make–, sin color, ya sientes las notas pruebas afrutadas, ya te sabe a Bushmills”.

¿Quién se encarga de velar por la receta original?

El Master Destiller, Collum Egan, quien guarda la fórmula y todos los procesos de destilado para preservar el sabor “a Bushmills”. Egan, quien vino a México a presentar la marca en su momento, contó que cuando han abierto botellas del Siglo 17 y 18 y las comparan con las actuales notan que no hay muchas diferencia, conserva el sabor distintivo. Solo en los últimos años hemos ganado el Irish Blend Of The Year, Black Bush, blend especial de Bushmills y el el Irish Single Malt Of The Year para Bushmills 16 Años.

¿Cuál es la tarea de Helen Mulholland, la primera maestra whisky de Irlanda?

Es nuestra master blender y nos sentimos muy orgullosos de ella. Una vez que la cebada, la levadura y el agua entran en barrica las mezclas pasan por la nariz de la Helen; ella toma diferentes maltas para buscar una barrica de determinados tiempo y proporción. Ella trabaja a ojo desnudo las maltas y las trabaja en un proceso fascinante”.

¿Black Bush es para mezclar?

Solo lo mezclamos, excepto con un dash de agua mineral y hielo, porque es una malta premium pero sabemos que hay una tendencia mundial por integrar las grandes etiquetas a la coctelería y no podemos abstraernos de eso; la mixología abre las puertas para una ola de gente que quiere probar cosas nuevas y vuelve a la bebida más flexible.

¿La democratización del whisky incluye a las chicas?

¡Claro! Particularmente Bushmills ha hecho una campaña enfocada a ambos géneros y a gente que rompa paradigmas. Antes todo mundo asociaba al whisky con un señor de 60 años fumando puro en una biblioteca, y aunque es público existe, también están las personas de 30 o 40 que beben whisky en una reunión, una boda o en una comida de negocios, incluso casual.

¿Qué cocteles has probado que te gusten?

Nuestro embajador Oscar Ardid preparó en exclusiva para Caras.com.mx un Irish Hihgball y Blackberry Bush que no son agresivos ni le roban protagonismo el whisky.

El año pasado trajimos a Jack McGarry y Sean Muldon, los bartenders del Dead Rabbit de Nueva York e hizo un coctel espectacular, porque nuestro blend es muy versátil. Además del blend que s Black Bush y los single malt que tenemos de Bushmills 10 años, 16 años y 21 años, esos se beben siempre solos.

¿Estamos viviendo un boom del whiskey irlandés?

En los últimos 10 años las destilerías en Irlanda han crecido de cuatro a 30 en toda la región. Bushmills ha sobrevivido 400 años a las pestes, la Revolución Industrial, las Primera y Segunda Guerra Mundial, la crisis de Irlanda y la Ley Seca de los Estados Unidos (que afectó a la industria licorera a escala global). Los nuestros son botellas para momentos especiales, no hacemos whiskys para guardarlos para siempre en tu cava, sino para compartirlos, disfrutarlos y para abrirlos en momentos especiales.

APRENDE A PREPARAR TRES COCTELES CON WHISKY

BLACKBERRY BUSH

1.5 Oz Blackbush

0.5 Oz limon

0.5 Oz jarabe natural 5 frambuesas

Agua mineral

Hielos

Jigger

Shaker

Vaso

Método: Se coloan hielos en el shaker, después con ayuda de la parte alta del medidor la base de Bushmills y con la parte corta el jarabe. Se añade el dash de limón. Agitar hasta que quede un velo en el shaker y servir en el vaso (con o sin colador, a gusto del cliente). Rellenar con agua mineral al gusto.

IRISH HIGHBALL

1 Oz Bushmills Black Bush

0.5 Oz licor de durazno

Top de Ginger ale y agua mineral

Rodaja de naranja

Vaso largo (high balll)

Método: Se sirve la base de Bushmills, después se añade el licor y postriormente el agua mineral y un top de ginger ale, ambos al gusto.

IRISH COFFE

45 ml. Whiskey Bushmills Black Bush

Un shot de café

Azúcar mascabado

Crema batida

Copa de Café Irlandés

Método: En una copa servir dos cucharadas de azúcar mascabado, añadir el café y mezclar con una bailarina. Posteriormente, añadir el whiskey Bushmills Black Bush. Finalmente, colocar la crema batida en la parte superior de la mezcla. Como toque final, se puede rallar un poco de piel de naranja sobre la crema.

