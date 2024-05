Domingo, dj y drinks en el Lazy Sunday Brunch de Balmori Rooftop

Vivimos en una de las ciudades más importantes de México y Latinoamérica, con una escena vibrante, miles de actividades culturales, gastronómicas y de ocio en general (applies to CDMX only). No obstante, llega el fin de semana y entramos en una disyuntiva impresionante en la que verdaderamente ya no sabemos ni qué hacer. ¿Será que nada nos llama la atención?, ¿será que en realidad no hay mucho que hacer en la ciudad un domingo? Si eres de pasártela bien todo el tiempo, pero andas con energías bajas porque #domingo, este plan es ideal para ti. Esto es todo lo que tienes que saber sobre el Lazy Sunday Brunch de Balmori Rooftopy las razones por las que deberías visitar este próximo domingo.

Este spot en la Roma había estado presente en nuestras must-visit lists por un rato. No hay nada mejor que una noche de finger food o tapeo, drinks y dj como pre antes de ir a la fiesta, o como la fiesta itself. Para los que no son tan de ese mood, y prefieren llevársela leve el fin de semana o que no se la llevaron leve y están en seria necesidad de un pick me up, Balmori Rooftop llega con una nueva propuesta que no es por nada pero suena a un completo deal.

El Lazy Sunday Brunch de Balmori Rooftop es un evento que ocurre cada 15 días en la terraza. La idea es sencilla: llegas con 5 de tus closest friends, piden todo lo de menú y se echan un bloody mary o una mimosa (PSA: elija con precaución). Por solo $650, el menú ofrece una serie de más o menos seis platillos y dos drinks que sí, te incluye todo. Tú eliges el orden, pero desde unas bombas de queso Oaxaca, unas tostadas de atún, unos tacos de rib eye o de jamaica, o un helado hecho en casa como postre. No hay duda alguna de que este es el plan ideal para el fin de semana, y si estás buscando qué hacer un domingo en CDMX dirígete ASAP a Balmori Rooftop.