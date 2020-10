¡No te pierdas las mejores ofrendas en Coyoacán y San Ángel!

View this post on Instagram

MACG OFRENDA BETSABEÉ ROMERO "ALTAR DE DÍA DE MUERTOS COMO LLOVIZNA DE FLORES AMARILLAS", 2014 A 10 años de un proyecto cultural colaborativo iniciado por la Unión de Colonos de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, revisitamos las ofrendas emblemáticas del MACG en voz de los artistas comisionados para estas ediciones. En 2014, la artista Betsabeé Romero (Ciudad de México, 1963) realizó la ofrenda titulada ¨ Altar de día de muertos como llovizna de flores amarillas¨. En ella dedicó sus elementos a la muerte de los migrantes en México.