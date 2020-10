Diego Rivera, el muralista mexicano que enamoró al mundo

El muralista mexicano que se casó dos veces con Frida Kahlo, conquistó con su arte al mundo y se convirtió en un ícono del arte posrevolucionario.

El 8 de diciembre de 1886 nació en la ciudad de Guanajuato Diego María de la Concepción Juan Nepomuceno Estanislao de Rivera y Barrientos Acosta y Rodríguez, conocido en el mundo como Diego Rivera.

Hijo de Diego Rivera Acosta y María del Pilar Barrientos, tuvo un hermano gemelo de nombre Carlos María, quien falleció tan solo al año y medio de nacido. En su niñez, Diego padeció de raquitismo lo que le dio una condición física muy débil.

¿DÓNDE ESTUDIÓ DIEGO RIVERA?

Considerado el máximo representante del muralismo mexicano, Diego Rivera comenzó su carrera en el mundo del arte a muy temprana edad. Con tan solo 10 años de edad, el pequeño tomaba clases de nocturnas en la Academia de San Carlos de la Ciudad de México, donde conoció a José María Velasco, célebre paisajista de la época.

En contra de los deseos de su padre, quien deseaba que su hijo fuera todo un militar, el pequeño tomó el camino del arte.

Su talento y disciplina lo hicieron ganarse una beca y así viajar a España, donde pudo estudiar en el taller del pintor Eduardo Chicharro y adentrarse en el mundo de las obras de Breughel, Goya y el Greco.

Su próxima parada fue París, donde Rivera conoció al pintor italiano Amedeo Modigliani y donde entró al círculo de exploradores artísticos al que también pertenecían Picasso y Gris.

Posteriormente visitó Italia, donde el mexicano se enamoró de los maestros del Quattrocento, en particular de la obra de Giotto, y país donde estudió el arte renacentista.

¿QUIÉNES FUERON LOS AMORES DE DIEGO RIVERA?

Diego Rivera tuvo muchos amores a lo largo de su vida. El más recordado sin duda será el que mantuvo con Frida Kahlo.

Sin embargo su corazón perteneció antes a otras mujeres, entre ellas a Angelina Beloff, una pintora rusa a quien conoció cuando estuvo en París. Con tan solo 23 años de edad, el mexicano le declaró su amor a Beloff, una artista que se formó con Matisse y Anglada Camarasa.

Diego le declaró su amor, mismo que prosperó a tal grado que se casaron en 1911, el matrimonio duró una década. Del matrimonio nació el primer hijo del pintor mexicano, Diego Rivera Beloff, quien falleció cuando tenía 1 año y 2 meses de edad víctima de una neumonía.

Durante su matrimonio con Angelina, el muralista mexicano sostuvo un romance con Marievna Vorobiev Stebelska, su amante por un gran tiempo y con quien tuvo una hija, Marika, en 1919, pero de la que, según el biógrafo del pintor, nunca reconoció su paternidad.

De regreso a México en 1921, Diego Rivera conoció a Lupe Marín de quien, según dijo la periodista Elena Poniatowska al periódico El País, “Él se quedó apantallado al verla. Ella era formidable, valiente, gallarda; lo contrario del estereotipo mexicano de la abnegada mujercita que se sacrifica por sus hijos, que vive persignándose y siempre pide perdón”.

Con Lupe Marín tuvo dos hijas: Lupe, quien nació en 1924, y Ruth, nacida en 1926. El matrimonio duró cuatro años y terminó debido a las infidelidades del pintor, quien por esas épocas mantuvo un romance con la fotógrafa italiana Tina Modotti.

Le siguió Frida Kahlo, uno de los amores más conocidos de Diego Rivera en el mundo, con quien se casó el 21 de agosto de 1929. Aunque la pintora mexicana estuvo embarazada tres veces del muralista mexicano, las tres veces perdió a los bebés.

“Diego compartía con Frida una relación pasional que jamás tuvo con Lupe, porque Frida se le ofrendaba cada día. Frida vivía y pintaba para él. Lupe nunca lo amó de esa forma. Nunca entró en el misterio de Diego”, dijo Poniatowska al El País.

Durante su matrimonio con Frida Kahlo, Rivera tuvo muchas amantes. En un inicio, Frida no le perdonaba sus deslices, pero con el tiempo las aceptó y ella comenzó a ser infiel también.

Sin embargo, Frida no le perdonó a Diego que se hubiera metido con su hermana Cristina. Este hecho provocó la furia de Frida, pero nuevamente perdonó al pintor.

“Tuve la suerte de amar a la mujer más maravillosa que he conocido. Ella fue la poesía y el genio mismo. Desgraciadamente, no supe amarla a ella sola, pues he sido siempre incapaz de amar a una sola mujer”, confesó Diego sobre Frida en una entrevista con Elena Poniatowska.

Durante su estadía en Estados Unidos, donde Diego Rivera realizó algunos trabajos, el pintor tuvo varios amoríos, entre ellos la pintora húngara Irene Bohus y la bella actriz norteamericana Paulette Goddard.

En noviembre de 1939 Diego Rivera le pidió el divorcio a Frida y el matrimonio se disuelve. Pero el muralista mexicano ya no sabía estar sin Kahlo, ni ella sin él. Así que volvieron a contraer matrimonio en diciembre de 1940.

En 1949, el pintor mexicano conoció a la actriz María Félix durante una exposición en Bellas Artes. Quedó prendado de la belleza y carácter de la Doña, pero ella jamás lo aceptó.

Sin embargo hay quienes aseguran que hubo un triángulo amoroso entre el matrimonio de pintores y la actriz, quien se quedaba en la Casa Azul con ambos por largas temporadas.

Frida Kahlo falleció el 13 de julio de 1954. Para entonces Diego Rivera tenía 68 años de edad, y aunque pudo optar por permanecer ‘soltero’, pero no pasó ni un año cuando decidió casarse nuevamente.

Fue el 29 de julio de 1955 cuando el muralista mexicano se casó con Emma Hurtado, su cuarta y última esposa, a quien conocía desde hace mucho tiempo, quien fue su amiga y confidente durante su matrimonio con Frida Kahlo. Emma estuvo con Diego hasta el día en que el pintor falleció, el 24 de noviembre de 1957.

OCHO OBRAS IMPERDIBLES DE DIEGO RIVERA

Las obras de Diego Rivera están expuestas en diversos edificios oficiales y algunas de sus pinturas pertenecen a colecciones privadas. Aquí dejamos algunas pinturas y murales que realizó:

Cargador de flores (1935) Carnaval de la vida mexicana (1936) Detroit Industry, North Wall (1932) Festival de las flores: Fiesta de Santa Anita, (1931) Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central (1947) El hombre controlador del universo (1933) Desnudo con alcatraces (1944) La historia del teatro (1953)

LA MUERTE DE DIEGO RIVERA

Diego Rivera falleció el 24 de noviembre de 1957 en su casa en San Ángel. Sus restos descansan en la Rotonda de Hombres Ilustres de Ciudad de México.

Será recordado por ser el portavoz de los oprimidos y de los indígenas, pues a través de sus lienzos y murales plasmó el sentir del pueblo mexicano. A través de sus pinturas y murales, impregnó un poco de la historia de México.

La Casa-Museo Anahuacalli, que perteneció al muralista mexicano, la donó al pueblo mexicano, así como su casa en la Ciudad de México, que fue convertida en el Museo Estudio Diego Rivera.

En estos recintos se albergan las obras y dibujos de quien será por siempre un ícono del arte posrevolucionario.

Por Alejandra Morón Instagram: @moronitas

