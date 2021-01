50 trucos de belleza inspirados en las celebridades

¿Quieres saber cuál es la rutina de belleza de las famosas? Te compartimos todos sus tips y trucos para lucir espectacular a cualquier edad.

Son estrellas en los 30 y 40 años, o incluso ya han pasado la barrera de los 50, pero que no le temen al paso del tiempo. Los mejores tips de bienestar y cuidado personal de las mujeres más hermosas de Hollywood, ¡conoce su rutina de belleza!

Conoce la rutina de belleza de las famosas

1. Agua con limón:

Votada como la mujer más sexy del mundo, a los 33 años la guapa actriz Scarlett Johansson se mantiene en forma bebiendo a diario dos litros de agua.

Revela que a su primer vaso de la mañana, le agrega jugo de limón.

2. Hielo en tu rutina de belleza:

Kate Hudson admite haberse inspirado en un tip que Paul Newman develó alguna vez: “Cuando mi piel luce apagada, sumerjo la cara en un bol con hielo”. Y le ha funcionado.

3. Aceite facial:

Feliz a sus 39, Jessica Alba se aplica un hidratante a base de aceite orgánico.

“La gente cree que engrasa la piel, pero si es el producto adecuado, la hidrata sin obstruir los poros”.

4. Acude con los expertos de la piel:

Fanática de los tratamientos de Joanna Vargas, la facialista de las celebs, Michelle Williams ha confesado que su piel perfecta se debe a los cuidados de la especialista.

Así que si sientes que no aciertas con tu rutina de belleza, ¿por qué no acudes a los expertos?

5. Hacer ejercicio en el gimnasio:

En vez de tener un entrenador personal, Cameron Diaz asiste al gimnasio de manera regular: “Me encanta estar rodeada de gente que suda en busca de un objetivo”.

6. La felicidad es parte de la rutina de belleza de las famosas:

Reese Witherspoon no oculta que en breve cumplirá 44 y la perspectiva no la entristece, todo lo contrario: “Me siento más sexy que a los 20 y sé que soy responsable de mi felicidad”, asegura la actriz.

7. Evita tocar tu cara:

La gran Meryl Streep dice que su único truco no cuesta dinero: para evitar arrugas y bacterias que puedan originar infecciones nunca se toca la cara.

8. Adiós al café:

Con 51 años, Jennifer Lopez asegura que el café está prohibido en su régimen. “Lo que no afecte a tu cuerpo, en definitiva, va a tener un impacto en tu piel”, cuenta.

9. Incluye el vapor en tu rutina de belleza:

A punto de entrar al sexto piso, Sharon Stone confiesa un tip algo inusual: luego de maquillarse toma un baño caliente en la tina. La estrella de Basic Instinct ha comprobado que así el maquillaje le dura más.

10. Menos es más:

Catherine Deneuve tiene 77 años y se encuentra espléndida y sin temor a compartir sus consejos. Como es adepta al “menos es más”, opta por un maquillaje ligero, con una base fluida y matificante.

11. Usa bloqueador solar en tu rutina de belleza:

Michelle Pfeiffer recuerda que cuando era joven nunca usaba bloqueador solar ni se hacía manicuras. Pero en los 60, hace ambas cosas con frecuencia ¡y se nota!

12. El verde es salud:

Al llegar a los 40, Kate Hudson incluye en su desayuno un jugo verde sin manzana ni cítricos, para no agregar azúcar a su dieta. Y si se le antoja algo dulce, elige una fruta y la come entera, nunca en jugo.

13. Ingredientes naturales:

Como es alérgica a diversos alimentos, Emma Stone, de 32 años, usa en su rutina productos con un único ingrediente, de preferencia natural.

Por ejemplo, suele exfoliarse con azúcar mascabado e hidratarse con aceite de oliva.

“Huelo como una focaccia, ¡pero me encanta el efecto aterciopelado que deja sobre mi piel!”, cuenta.

14. Dejar de fumar para optimizar tu rutina de belleza:

A los 48, Cameron Diaz ha publicado dos libros: Body book y The Longevity Book, en los que comparte sus trucos de belleza y bienestar. ¿El mejor? Dejar de fumar, asegura, gracias a sus múltiples beneficios.

15. Toma una copa de vino:

Halle Berry no teme consentirse cada noche con una copa de un buen vino tinto, rico en flavonoides, sustancias con alto contenido de antioxidantes (¡tiene más que las vitaminas!) que reducen el envejecimiento y el daño celular.

16. Entrenamiento funcional:

Madre de dos hijos, Jennifer Lopez se mantiene esbelta, cortesía del entrenamiento funcional impartido por Tracy Anderson, gurú del fitness, quien ha creado un método casi militar que se adapta a distintos tipos de cuerpo.

17. El bloqueador solar para cuidar la piel:

Sea verano o invierno, truene o haya sol, Julianne Moore no sale de casa sin su bloqueador solar.

18. Beneficios de los spa para tu rutina de belleza:

A Jessica Alba también le gusta agendar una cita en un spa (su favorito es Rosewood Mayakoba, en la Riviera Maya) para disfrutar de un masaje y una sesión de sauna.

¿Los beneficios? Alivian del estrés y limpian los poros a profundidad.

19. Hidrátate:

A partir de los 50, dice Catherine Deneuve, la piel se relaja y reseca. Por ello, la hidrata a profundidad y quita las impurezas con una leche de limpieza.

20. Adiós a la toalla:

Megan Fox, se mantiene radiante con un truco fácil: al salir de la regadera, casi no se seca. Con la piel apenas mojada, se aplica hidratante en la cara y otro en el cuerpo.

21. Cuida lo que comes:

La salud de tu sistema digestivo es importante, dice Cate Blanchett. Por esta razón, toma probióticos, que son bacterias vivas, y levaduras que ayudan a recomponer la flora intestinal.

Y es que si por dentro estás sana, entonces tu piel lo estará, asegura la actriz australiana.

22. Exfolia tu piel (rutina de belleza):

Sofía Vergara, sabe lo que le queda. Antes se delineaba los ojos con un lápiz negro, “pero ahora que soy mayor opto por tonos café para no sobrecargar”.

¿Otra recomendación? Se exfolia de pies a cabeza para estar radiante en la alfombra roja.

23. Ejercicio por lo menos 3 horas al día:

Hace tiempo que Tina Turner cruzó la barrera de los 70 y casi llega a los 80. Y, sin embargo, sus piernas siguen pareciendo las de una mujer más joven: no hay secretos, dice la intérprete de What’s Love Got To Do With It, pero lo cierto es que pasó la mayor parte de su vida ejercitándose tres horas al día para estar en forma.

24. Siempre disciplinada:

El dermatólogo de Madonna (hoy de 62 años), Paul Jarrod Frank, afirma que la clave de su piel impoluta es ser disciplinada con su rutina, tener paciencia y saber qué le funciona y qué no.

25. Retinol:

Con un cutis de porcelana, la modelo Rosie Huntington-Whiteley sabe de lo que habla. Para ella, no hay nada mejor que el retinol, derivado de la vitamina A, para combatir las líneas de expresión, reducir el tamaño de los poros y aclarar manchas. ¡Una maravilla!

26. Zinc:

Gwyneth Paltrow tiene 48 y asegura que sólo utiliza un bloqueador solar que contenga zinc porque este mineral frena el deterioro de la piel frente a los rayos solares.

27. Bicarbonato de sodio en tu rutina de belleza:

A la vieja usanza, Julia Roberts cepilla sus dientes con bicarbonato de sodio: “Lo aprendí de mi abuelo. En toda su vida sólo tuvo una caries”.

28. Limpieza con medida:

Nunca limpio mi piel por las mañanas, reconoce Salma Hayek. “Si la lavo bien por la noche, ¿por qué estaría sucia cuando me despierto?”. Habrá que escuchar a la diva mexicana, que a los 54 luce mejor que nunca.

29. Cuida tu cabello como parte de tu rutina de belleza:

Parece increíble que Cindy Crawford esté próxima a cumplir 55 años. Sin embargo, y a pesar de que agradece a la naturaleza los genes heredados, revela que el color de pelo adecuado es lo que hace la diferencia.

Una vez al mes visita a su peluquero, quien se lo pinta y le aplica mascarillas.

30. Examina tu piel:

Gloria Estefan recomienda examinarse la piel con una lupa para estar atenta a cualquier signo de envejecimiento que pueda corregirse con la aplicación del tratamiento adecuado.

31. Practica lo que más te gusta:

“Debo ejercitar a diario, así que trato de elegir una actividad que me apasione: ya sea un deporte o una clase de gimnasia, lo ideal es hacer algo que no se sienta una obligación”, aconseja Jennifer Lawrence.

32. Tonifica tu cuerpo:

A los 65, la ex modelo Iman hace aeróbicos para quemar calorías. Y tonifica brazos con mancuernas con poco peso.

33. Suplementos alimenticios:

Con tres embarazos, Megan Fox conoce los beneficios de los suplementos alimenticios. Después de su tercer hijo, no suspendió sus vitaminas de maternidad, pues le ayudan a mantenerse sana y activa.

34. Mascarillas para la piel:

“Recibo un tratamiento facial de extracciones una vez al mes… Además, si estoy en casa, me gusta hacerme rituales de limpieza con mascarillas e hidratantes”, revela la modelo Candice Swanepoel.

35. Evita el sol:

“Tengo la piel clara y sensible, así que aunque use bloqueador, siempre estoy a la sombra”, declara Nicole Kidman.

36. Aprovecha el tiempo libre:

Gwyneth Paltrow tiene una recomendación más: en los vuelos largos, se aplica sin pena y frente al resto de los pasajeros una mascarilla de algas para que su rostro no pierda tanta humedad por la presurización del avión.

37. Tratamientos de vanguardia para la piel

Cuando vivía en Australia, Naomi Watts tomaba demasiado sol, y ahora se lamenta por ello.

Para contrarrestar el daño a su piel, antes de una red carpet se somete a un facial que incluye microdermoabrasión, láser y un tratamiento con peeling.

38. Masajes:

Nicole Kidman también está convencida de los efectos medicinales del masaje: “Forma parte de mi rutina de relajación y me ayuda a dormir”.

39. Labios rojos:

“Usar un lipstick rojo me hace sentir poderosa”, dice Jessica Chastain. “En ese color hay algo del viejo Hollywood que me atrae y, además, eleva cualquier outfit”. Estamos de acuerdo.

40. Dieta balanceada:

Para Scarlett Johansson, las dietas estrictas y los entrenamientos duros no van. El secreto de su silueta curvilínea es simple: moderación frente a los platillos que le gustan.

41. El shampoo adecuado:

Es un consejo básico, pero muchas lo ignoran: para Blake Lively, sí importa el shampoo que usas, pues de su elección depende que su pelo se mantenga fuerte y radiante.

42. Invierte en ti y en tu rutina de belleza:

Si no encuentras motivación para hacer ejercicio y puedes invertir en un entrenador personal, ni lo dudes. Rosie Huntington- Whiteley confía su figura a Justin Gelband, quien trabaja con muchos Ángeles de Victoria’s Secret.

¿Su método? HIIT o entrenamiento de alta intensidad por intervalos, una técnica en la que se presiona al cuerpo a dar el ciento por ciento, en periodos intensos de ejercicios de cardio y fuerza, seguidos por lapsos cortos de recuperación.

43. Elimina las impurezas:

A los 51, Cate Blanchett exfolia su rostro con regularidad. “No puedes tratar un problema en tu piel si no eliminas la primera capa, que son células muertas. Lo hago dos veces por semana, pero cuando filmo, como estoy cubierta de maquillaje todo el día, me exfolio cada noche para limpiar a fondo”.

44. Incluye los alimentos orgánicos en tu rutina de belleza:

Alimentos frescos y al vapor es la apuesta de Angelina Jolie para manternese en forma. Así como una religiosa rutina de pilates.

45. Ubica los colores que van contigo:

Demi Moore no puede salir de casa sin su lipstick borgoña. Sabe que el tono natural de sus labios es morado, por lo que esa gama los hace lucir como si no usara maquillaje.

46. Básicos de maquillaje para tu rutina de belleza:

Con 53 estrenados hace un par de meses, Julia Roberts jura que siempre usa mascara de pestañas: “Te hacen lucir como si acabaras de despertar de una siesta”, dice.

47. Tus aliados de maquillaje para tu rutina de belleza:

Su apretada agenda hace que Salma Hayek no dedique demasiado tiempo a su rutina de belleza. Por ello, dice, aplica base de maquillaje sólo cuando es necesario ocultar alguna imperfección. Y usa su lipstick como rubor.

48. Aprecia y acepta los cambios de tu cuerpo:

Cindy Crawford regala un consejo para las que se obsesionan con los tratamientos: “No importa cuánto ejercites o cuánta crema te pongas, tarde o temprano el cuerpo cambia”.

49. Dormir bien debe formar parte de tu rutina de belleza:

“El secreto de mi piel es hidratar con constancia, dormir bien y repetir”, dice Susan Sarandon, quien ya está en los 70.

50. La juventud y la belleza se llevan por dentro:

Y en tanto, la guapa Susan nos comparte que el mejor consejo de belleza lo encontró en la novela ‘El amor en los tiempos del cólera’, en la que Gabriel García Márquez describe que la vejez no es real, excepto en el mundo físico. Y que sólo la esencia es capaz de resistir el paso del tiempo.