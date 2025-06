Vive Washington al aire libre y un inolvidable Día de la Independencia

Por Mariana Mijares. Aunque muchos piensan en museos y monumentos cuando imaginan Washington, DC, este destino también brilla por su gran variedad de experiencias al aire libre (muchas de ellas completamente gratuitas) y por una ubicación privilegiada junto a los ríos Potomac y Anacostia, que favorece las actividades acuáticas; con el distintivo de poder navegar o hacer kayak frente a monumentos históricos.

La diversidad de opciones outdoors permite explorar la ciudad desde una perspectiva relajada y natural; desde caminar, correr, andar en bicicleta o relajarse paseando entre árboles o en un picnic con arte de fondo, te contamos cómo vivir la capital al aire libre y una celebración única el 4 de julio.

Un verano activo

Ya sea que elijas viajar en familia, en pareja o en solitario, puedes dejarte sorprender por el lado más verde y activo de Washington, DC.

Gracias a una gran variedad de parques, ríos navegables, y múltiples actividades sin costo, la capital se convierte en el escenario perfecto para vivir nuevas aventuras y disfrutar del verano a cielo abierto.

Para las familias, el Zoológico Nacional Smithsonian es una excelente opción, con actividades interactivas y la posibilidad de conocer a los nuevos pandas: Bao Li y Qing Bao.

Para quienes buscan algo más histórico, el parque Great Falls, a solo 30 minutos en auto del centro de Washington, DC, ofrece cascadas, senderos escénicos y oportunidades de senderismo como el famoso Billy Goat Trail.

Y si buscas una experiencia para disfrutar en familia, no dejen de visitar el Jardín Botánico de Estados Unidos, un auténtico museo viviente y que cuenta con entrada gratuita. Desde los altos domos tropicales hasta delicadas orquídeas y jardines temáticos al aire libre, este espacio permite descubrir la increíble diversidad del mundo vegetal mientras se disfruta de un paseo relajante. Entre sus atracciones destacan el bosque tropical bajo techo, una colección de plantas medicinales de todo el mundo, un jardín del tiempo de los dinosaurios, y ambientes que recrean desde los desiertos más áridos hasta las costas mediterráneas.

Explora la ciudad a pie o sobre ruedas

Washington es una ciudad que inspira a caminar, o si lo prefieres, pedalear. Con una extensa red de senderos y ciclovías, explorarla en bicicleta es seguro y muy recomendable. Puedes rentar una bici por día con Capital Bikeshare (hay estaciones por toda la ciudad) y elegir entre rutas como el Capital Crescent Trail o el Mount Vernon Trail, que ofrecen paisajes naturales, vistas al río Potomac y acceso a barrios pintorescos.

El primero va desde Georgetown hasta Maryland, serpenteando entre árboles y áreas verdes; el segundo comienza en la finca de George Washington y termina cerca de la Isla Theodore Roosevelt, conectando historia y naturaleza en un solo recorrido.

Si prefieres caminar o correr, el Anacostia Riverwalk Trail es una gran opción. Este corredor de más de 30 kilómetros bordea ambos lados del río Anacostia y conecta parques, áreas residenciales, obras de arte público y espacios revitalizados en vecindarios como Capitol Riverfront y Anacostia. En el camino puedes detenerte a observar aves, tomar fotos del horizonte o solo sentarte en una banca a disfrutar del buen clima.

Aventuras en el agua

Los ríos de Washington, DC invitan a explorarse de distintas maneras: en kayak, en velero o en una pequeña embarcación.

Uno de los lugares más emblemáticos para comenzar es el Key Bridge Boathouse, ubicado en Georgetown. Aquí puedes alquilar un kayak, canoa o tabla de remo y lanzarte a remar con vistas inigualables del Kennedy Center, el Monumento a Lincoln o incluso el obelisco de Washington.

También puedes remar hasta la Isla Theodore Roosevelt, un santuario natural en medio del Potomac con senderos que atraviesan humedales y bosques.

En el río Anacostia, los alquileres de kayak están disponibles en la Ballpark Boathouse, junto al estadio de los Nationals. Aquí también puedes participar en actividades gratuitas de pesca con Anacostia Riverkeeper, una organización que promueve el cuidado del río a través de experiencias educativas.

Otra opción es subirte al Potomac Paddle Club, un bote a pedales estilo “bar flotante” donde puedes llevar tus propias bebidas y navegar al ritmo de la música con amigos.

Para los más pequeños, los parques acuáticos como Yards Park (con su fuente interactiva estilo aspersor) y The Wharf ofrecen espacios seguros y divertidos para jugar en el agua mientras los adultos descansan en las terrazas con vista al río. Además, The Wharf cuenta con un mini ferry gratuito que conecta con East Potomac Park, ideal para un paseo tranquilo.

Picnic con toque de arte

Washington es una ciudad llena de parques, jardines y esculturas al aire libre, perfecta para planear un día de relajación con un picnic y un toque cultural.

Una excelente opción es el parque Meridian Hill, una franja verde en el barrio de Adams Morgan que combina historia, arte y comunidad. Su fuente en cascada y la tradición del círculo de tambores los domingos crean un ambiente animado y auténtico.

Otra alternativa es el U.S. National Arboretum (Arboreto Nacional), un espacio de 446 acres con jardines temáticos, senderos, bosques y las icónicas columnas del Capitolio original, perfecto para aprender sobre plantas ornamentales, tomar fotos y disfrutar de la naturaleza.

Para quienes buscan una experiencia artística, el Sculpture Garden de la National Gallery of Art (Galería Nacional de Arte) reúne obras de Roy Lichtenstein, Alexander Calder y Robert Indiana; puedes sentarte entre las esculturas a disfrutar un snack o asistir a los conciertos de Jazz in the Garden que se celebran los viernes por la noche durante el verano.

Historia y fuegos artificiales: el 4 de julio más patriótico del país

Celebrar el 4 de julio en Washington, DC es vivir el corazón patriótico en su máxima expresión. Cada año, la ciudad ofrece actividades, conciertos, historia viva y, por supuesto, el espectáculo de fuegos artificiales más emblemático del país.

El National Mall se convierte en el epicentro de esta celebración, con miles de visitantes y locales que se reúnen para presenciar cómo el cielo se ilumina sobre el Monumento a Lincoln y el Capitolio, una imagen única que encarna el espíritu del Día de la Independencia.

Para tener las mejores vistas, puedes llegar temprano al Monumento a Jefferson, al césped del Mall o a las escalinatas del Lincoln Memorial.

Antes del espectáculo pirotécnico, puedes disfrutar del tradicional concierto A Capitol Fourth, un evento gratuito con música en vivo, orquestas y artistas de renombre que rinden homenaje a la historia y diversidad del país.

Para vivir esta celebración desde las alturas, puedes reservar en alguno de los rooftops más exclusivos de la ciudad, como el VUE o el Summit, que ofrecen cenas temáticas, cócteles especiales y vistas privilegiadas de los fuegos artificiales.

Los amantes de los deportes no deben perderse el partido que se llevará a cabo en el Nationals Park, donde los Washington Nationals enfrentarán a los Boston Red Sox.

Para comer, abundan las opciones: desde brunchs temáticos en restaurantes como Brasserie Liberté, hasta cenas con vista al agua en el paseo marítimo de Georgetown, donde opciones como Sequoia o Farmers Fishers Bakers tendrán menús especiales.

No olvides explorar la riqueza cultural. Museos como el National Museum of American History (de Historia Americana) o la National Portrait Gallery (Galería Nacional de Retratos) abrirán sus puertas con exposiciones especiales, mientras que los Archivos Nacionales tendrán actividades familiares con recreadores de época y la posibilidad de firmar una copia simbólica de la Declaración de Independencia.

Ya sea desde una terraza con champagne, un picnic frente al río o una caminata entre monumentos, el Día de la Independencia es una invitación a vivir el pasado, el presente y el futuro de Washington, DC.

Planifica un verano activo y gratuito

Washington, DC comprueba que no se necesita gastar mucho para vivir grandes aventuras. Con su red de senderos, parques, ríos, arte al aire libre y una oferta náutica única, la ciudad es un destino ideal para quienes buscan naturaleza, cultura y diversión frente al agua.

*Producido en colaboración con Washington, DC y Visit the USA

Encuentra más inspiración en:

https://washington.org/es/