¡Lo mejor de México llega a NYFW! Alersundi tranporta sus diseños a la Gran Manzana

Pocas diseñadoras mexicanas han logrado cruzar fronteras y conquistar los corazones de las fashionistas del mundo. Claro que, entre todos esos nombres, encontramos a Alejandra Lersundi, creadora de Alersundi, quien desde hace más de 15 años ha dedicado su pasión por la moda a la creación de piezas tan únicas como nos gusta, que se convierten en una iteración de sus sueños por convertirse en diseñadora de moda.

Con los años su éxito ha ganado reconocimiento con colecciones que retan los límites del diseño mexicano y conquistan las pasarelas. Tan grande ha sido su pasión por diseñar que recientemente anunció su llegada a la Gran Manzana para presentar una colección única en la semana de la moda de Nueva York. Alejandra Lersundi nos contó la historia de su marca y sus planes para NYFW y el futuro de Alersundi.

¿Cómo comienza tu interés por la moda?

Yo siempre que he platicado sobre mis inicios de la moda hablo sobre el hecho de que soy hija única. Siempre buscaba maneras para entretenerme pues pasaba mucho tiempo sola, y buscaba no solo distraerme con juguetes, sino buscar un escape a través de la expresión de mi creatividad. Yo dibujaba, hacia recortes de revistas para hacer collages, y en general, explotaba el lado visual y estético de las cosas. Me emocionaba ver lo que usaban las muñecas, más no las muñecas como tal, entonces comprendí que mi pasión era la indumentaria y el diseño de esta misma.

Cuando llegó el momento de elegir mi carrera, a la cual me tendría que dedicar el resto de la vida, me sentí en una disyuntiva fuerte, pues en aquel entonces no había la posibilidad de estudiar una licenciatura en moda en México. Leyendo una revista americana me topé con el anuncio de una universidad en Italia, Istituto Marangoni, y fue cuando comencé a buscar la manera de poder asistir y abrir mi panorama. Lo más cercano que conseguí fue ir a estudiar moda a Monterrey, y después pude ir a Marangoni a estudiar un verano.

¿Cómo fueron los inicios de Alersundi?

Después de estudiar muchos cursos y posgrados, comencé a sentir la necesidad de abrir mi propia tienda, en la que pudiera vender mis propios diseños de una vez por todas. Alersundi viene de la combinación de mi nombre y apellido, Alejandra Lersundi. La marca comenzó hace 15 años, este año cumplo 16.

Yo abrí en el 2008, y en ese entonces había muchos retos al ser diseñadora pues la manera en cómo se consumía moda en México era complicada. Existe una diferencia abismal entre el pasado y el presente, pues antes lo hecho en México no era tan apreciado, y menos si provenía del norte del país. La gente prefería las marcas extranjeras de fast fashion con una calidad terrible, por lo que, al inicio el poder establecerme fue un reto enorme.

Juan Becerra

¿Cómo fue que diste el paso de ser una marca local a una marca bien establecida a nivel nacional?

Mi verdadero despegue fue en 2018 que gané un concurso con Sara Galindo. Este fue un golpe de suerte pues unas amigas me etiquetaron en un post y por coincidencia de la vida gané el concurso. Este buscaba descentralizar la moda en México y gracias al concurso fue que pude ir conociendo gente del medio, desde estilistas hasta otros diseñadores. Finalmente pude salir de mi ciudad y pude llegar a la Ciudad de México y dar a conocer mi marca.

Sobre tu más reciente colección, Beautiful Pearly Royals, ¿qué inspiró su creación?, ¿se relaciona de alguna manera con los movimientos de liberación femenina de la actualidad?

Realmente, esta colección se centra en la historia de mi mamá. Cuando pensamos en nuestras mamás pensamos en de manera precisa en que son solamente mamás, y nunca las imaginamos en ese momento de su vida en el que eran jóvenes, libres, felices. Mi mamá fue un icono de estilo para mí, con sus minifaldas, sus vestidos de noche y sus peinados extravagantes. Mi mamá es una mujer fuerte que quería ser libre y terminó casándose con mi papá a pesar de que en algún momento ella iba en contra de todo lo que la sociedad esperaba de ella. Esta colección en concreto se inspira de los sesenta y setentas, y del espíritu libre e indomable de mi mamá.

Juan Becerra

Sobre la llegada de tu colección a NYFW, ¿qué nos puedes contar?

Esta colección es muy femenina y se dio perfectamente para embonar con la estética coquette que se volvió viral, aunque en el pasado la gente me ha dicho que las colecciones tienen una carga fuerte de feminidad y sensualidad. Para la colección que presentaré en NYFW quiero regresar a los inicios de Alersundi con una estética más fuerte y sensual. Eso es lo que estoy preparando ahorita.

ON SET es la plataforma que me invitó y que, desde hace unos años ya, ha llevado el trabajo de otros diseñadores mexicanos talentosísimos a NYFW, como Benito Santos.

¿Qué esperas que la gente se quede de tus diseños?

Yo espero que las personas logren encontrar un lado liberado y divertido dentro de ellos al usar mis prendas.