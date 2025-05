Met Gala 2025 rompe récord por la millonaria cantidad recaudada

La Met Gala 2025 está siendo todo un éxito no solo por las celebridades que han desfilado por la alfombra del Museo Metropolitano de Nueva York, sino por la recaudación de 31 millones de dólares, según The New York Times.

El pasado evento benéfico obtuvo un total de 26 millones de dólares. Los millones que se recaudan cada año son destinados a la preservación y conservación de la moda a través del Costume Institute Benefit.

La entrada individual a la Met Gala cuesta 30 mil dólares, mientras que el precio por toda una mesa es de 275 mil dólares. Sin embargo, no todos tienen que pagar pos asistir, ya que Anna Wintour suele invitar a algunas celebridades.

Esta edición la Met Gala 2025 celebra el tema “Superfine: Tailoring Black Style”, con una exhibición que investiga la indumentaria y el estilo en la formación de las identidades negras en la diáspora atlántica.

El código de vestimenta es “Tailored For You”, que busca un estilo sobrio, con trajes entallados, camisas almidonadas, chaquetas cruzadas, chalecos de terciopelo, bastones, relojes de cadena y pañuelos.

Por primera vez en dos décadas, la exposición del Costume se centra en la moda masculina, con un enfoque especial en el dandismo negro, que invita a reflexionar sobre identidad, movilidad, raza, género, sexualidad y poder.