Nuestros looks favoritos de la 80ª edición del Festival de Cine de Venecia

El Festival de Cine de Venecia regresa este año con su 80ª edición, y no es ningún secreto que la alfombra roja de este evento es una de las más esperadas y es el escenario perfecto donde las celebridades de Hollywood y los íconos del cine internacional lucen los mejores looks llenos de estilo y glamour, combinando a la perfección las tendencias, la cultura y la alta costura, con el equilibrio perfecto entre vestidos, zapatos, joyas y accesorios

Aunque las ediciones pasadas nos han regalados unos looks difíciles de superar, este año no fue la excepción. Aunque ya van unos cuantos días de festival, estamos emocionados por ver qué otros looks se vuelven virales, y tenemos la certeza de que estará lleno de sofisticación, creatividad y glamour. Por lo mientras, estos son los que nos tienen con la tarjeta en mano.

Millane Friesen

La estrella de TikTok, reconocida por su contenido de moda y estilo de vida, asistió a la alfombra roja luciendo un voluminoso vestido blanco con detalles de Edward Arsouni.

Getty Images

Caterina Murino

Caterina Murino optó por un vestido rojo de capas de Armani Privé y lo acompañó con un conjunto de joyas de Cartier, que incluía collar, anillo y brazalete, creando un balance perfecto en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia.

Getty Images

Bianca Balti

La supermodelo Bianca Balti lució un elegante vestido azul drapeado de Ermanno Scervino, que presentaba una abertura en la pierna. Completó su conjunto con joyas de Pomellato, destacando su estilo en el Festival de Cine de Venecia.

Getty Images

Alice Campello

La esposa del futbolista Álvaro Morata lució un vestido negro de lentejuelas con una falda fluida, destacando especialmente por los tirantes cruzados. El vestido pertenecía a la firma italiana Giorgio Armani y lo combinó con unos tacones de tiras.

Getty Images

Marica Pellegrinelli

Marica Pellegrinelli indudablemente se destacó como uno de los looks favoritos en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia, luciendo un vestido de Ermanno Scervino, el cual complementó a la perfección con joyas de Chopard.