Premios Emmy 2024: Los looks que conquistaron la alfrombra plateada

El Peacock Theater, situado en la ciudad de Los Ángeles reune lo mejor de la televisión para lo que es una de las ceremonias de premios más esperada del año. Después de un largo rato sin Premios Emmy, estos regresan para galardonar a lo mejor de lo mejor, y aunque nosotros no podamos obsequiar una estatuilla a quienes consideramos, sí podemos darles un espacio para reconocer que sus looks son de los mejores. Estas son las celebs que rockearon los looks más cool en esta noche de Emmy Awards 2024.

Sarah Snook de Succession, Cristina Ricci de Yellowjackets, Jeremy Allen White de The Bear, Bella Ramsey y Pedro Pascal de The Last of Us. La lista continúa. Los nominados fueron muchos, desde actrices y actores, directores y escritores; pero quienes resaltan en la alfombra plateada no son necesariamente los mejores en la pantalla. Del amor al odio hay un camino muy corto, y muchos de los personajes que hemos visto esta noche nos han hecho odiarlos y amarlos al mismo tiempo por el look que llevaban esta noche.

No nos vamos a poner en modo #FashionPolice, pero sí vamos a traerte un recuento de los looks que más nos dieron de qué hablar esta noche, porque sabemos aplaudir lo bien hecho. Todo, desde colores vibrantes, plumas y pedrería, texturas llamativas y dos que tres momentos de Alta Costura que nos tienen maaaal. Aquí los looks.

Los mejores looks de los Premios Emmy 2024

Jessica Chastain en Gucci

Getty Images

Ayo Edebiri en Louis Vuitton

Jenna Ortega en Dior

Getty Images

Elizabeth Debicki en Dior

Getty Images

Aubrey Plaza en Loewe

Getty Images

Selena Gómez en Oscar de la Renta

Getty Images

Sarah Snook

Quinta Brunson en Dior

Sin duda, estamos obsesionadas y obsesionados con muchos de los looks que hemos visto esta noche y no nos queda más que tomar un screenshot, soñar con ellos, y esperar que las siguientes ceremonias de premios en 2024 sean igual de icónicas que estos Emmy Awards.