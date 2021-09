Así celebró William Mebarak, el papá de Shakira, sus 90 años

William Mebarak cumplió 90 años y los celebró rodeado de su gente más querida.

Mebarak hizo una divertida fiesta en Miami para festejar su natalicio y sus, por poco, 100 años de vida.

El escritor ha dedicado su vida, de manera determinada, a engendrar sus textos, pero ahora es momento de celebrar.

Shakira confiesa que todo lo que ha logrado es gracias a su padre.

La cantante lo ha felicitado de manera muy cálida y además albergó a todos sus invitados, en su propiedad de Miami, para festejar a su padre.

“Papá lindo, as impulsado mis pasos, y has iluminado mi camino. Me has mostrado que la vida es abierta y profunda como un mar y así, le has dado sentido a la mía inundándola de tu alegría. Eres mi inspiración. Mi cómplice y todo. Mi mejor amigo”, escribió la cantante colombiana.