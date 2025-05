Así se escucha The One, la primera canción de los hijos de Shakira

Los hijos de Shakira y Gerard Piqué se presentaron en vivo con éxito, enorgulleciendo a su madre con su primer video musical de la canción The One, con la que los pequeños demostraron su talento artístico.

Milan de 12 años, y Sasha de 10, aparecen en su primer videoclip interpretando su primer single. Este gran momento ya circula en redes sociales, donde Milan demuestra su habilidad con la batería y Sasha pone la voz a una canción incluida en el nuevo álbum colectivo Next Generation of Artist, producido por la fundación Let It Beat y Leat It Beat! Music Academy.

En este proyecto participan jóvenes talentosos de todo el mundo, entre ellos los hijos de Shakira que estuvo presente en el estrenó que se celebró en The Deck Miami, en el marco del Día de las Madres.

Durante el evento, bajo la atenta mirada de la cantante colombiana, sus hijos sacaron a relucir sus habilidades para la música, mientras su madre los aplaudió llena de orgullo y emoción.

Así es como los hijos de Shakira comienzan a formar su propio camino en la música con el apoyo de su madre. Ya habían encantado al público con su participación en Acróstico, pero esta vez, dan un paso al frente para compartir su propia música.