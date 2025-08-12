Suscríbete
Entretenimiento

Cazzu revela que se reunirá con Belinda

La cantante argentina regresó a la CDMX para la presentación de su nuevo libro “Perreo”

August 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
cazzu-se-reunira-con-belinda.jpg

Instagram @cazzu, @belinda

Cazzu regresó el lunes a la Ciudad de México donde fue abordada por la prensa para compartir nuevos detalles sobre su vida personal y profesional.

La artista abordó temas de interés público, incluidas sus impresiones sobre la crianza de su hija Inti e incluso la situación con su expareja Christian Nodal y su familia.

Al ser cuestionada sobre la manutención de su bebé, señaló que actualmente no existe un acuerdo que considere justo desde el punto de vista económico, debido a los elevados gastos que implica la crianza de su hija.

Por otro lado, comentó que próximamente se reunirá con Belinda, quien también fue pareja sentimental de Nodal en el pasado. La argentina confirmó su interés en conocer a la intérprete y reconoció su importancia en el ámbito musical.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, dijo Cazzu, quien reavivó las especulaciones sobre una posible colaboración en el futuro.

Cazzu belinda
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-anillo.jpg
Entretenimiento
Esto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift saca The Life of a show girl
Entretenimiento
Taylor Swift confirma The Life of a Showgirl y da inicio a su era naranja
August 11, 2025
 · 
Tania Franco
tom-holland-superman.jpg
Entretenimiento
Tom Holland tomará una pausa en su carrera para evitar agotamiento profesional
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-podcast-travis-kelce-proximo-album
Entretenimiento
Taylor Swift a punto de lanzar su nuevo álbum musical con Travis Kelce
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
messi-y-antonella-boda-compromiso.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo se compromete en la misma fecha que lo hizo Lionel Messi
Lionel Messi y Antonella Roccuzzo formalizaron su compromiso en agosto de 2011 durante unas vacaciones en las playas de Ibiza, España
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-christian-nodal-romance-boda-religiosa.jpg
Entretenimiento
Ángela Aguilar y Christian Nodal confiesan secretos de su matrimonio
Los famosos cantantes publicaron un video en el que destaparon algunas intimidades de su relación que los fans no conocían
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos-cristiano-ronaldo-gestacion-subrogada.jpg
Entretenimiento
Quiénes son los hijos de Cristiano Ronaldo que nacieron por gestación subrogada
Antes de tener hijos con su actual prometida Georgina Rodríguez, el futbolista se convirtió en padre de unos gemelos
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos-de-cristiano-ronaldo-y-georginajpg
Entretenimiento
¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
Una familia de cinco hijos rumbo a una de las bodas más esperadas de todos los tiempos
August 11, 2025
 · 
Tania Franco
CRISTIANO-RONALDO-GEORGINA-se-comprometen-habra-boda.jpg
Entretenimiento
¡Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez!
Por fin habrá boda después de varios años, la pareja anunció su compromiso
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez