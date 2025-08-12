Cazzu revela que se reunirá con Belinda

Cazzu regresó el lunes a la Ciudad de México donde fue abordada por la prensa para compartir nuevos detalles sobre su vida personal y profesional.

La artista abordó temas de interés público, incluidas sus impresiones sobre la crianza de su hija Inti e incluso la situación con su expareja Christian Nodal y su familia.

Al ser cuestionada sobre la manutención de su bebé, señaló que actualmente no existe un acuerdo que considere justo desde el punto de vista económico, debido a los elevados gastos que implica la crianza de su hija.

Por otro lado, comentó que próximamente se reunirá con Belinda, quien también fue pareja sentimental de Nodal en el pasado. La argentina confirmó su interés en conocer a la intérprete y reconoció su importancia en el ámbito musical.

“Yo la voy a conocer, voy a tener la suerte de conversar con ella. Ella es un ícono, del pop y de la música que va a pasar a la historia, ya lo saben”, dijo Cazzu, quien reavivó las especulaciones sobre una posible colaboración en el futuro.