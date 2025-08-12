Tom Holland tomará una pausa en su carrera para evitar agotamiento profesional

Tom Holland ya planea su próximo descanso, después de un par de años cargados de producciones como The Odyssey y Spider-Man, que llegarán a los cines en julio de 2026.

En entrevista con un famoso medio, el británico Tom Holland confesó que busca evitar el agotamiento profesional y mantener límites claros. “No puedes estar en todas las películas ni rendir al máximo cuando estás agotado. Lo que he aprendido es que es importante establecer límites y ser conscientes del exceso de trabajo”, mencionó.

Tom ha tomado esta decisión por su bienestar físico y mental, como una pausa después de un periodo intenso de trabajo por los estrenos programados para el siguiente año.

Cabe mencionar que el famoso regresó al set tras casi un año de pausa con el rodaje de The Odyssey, dirigido por Christopher Nolan y Spider Man: Brand New Day, dos películas que se filman de manera continua.

Tom Holland había hecho una pausa importante en 2023, luego del rodaje de la serie The Crowded Room para Apple TV+, proyecto que describió como emocionalmente demandante. En ese tiempo se alejó de la actuación y de las redes sociales para enfocarse en sus proyectos personales.

Para el famoso es muy importante resaltar la importancia de establecer límites y cuidar la salud mental, además ha expresado su deseo de llevar una vida más normal, sobre todo ahora que está por casarse con Zendaya y posiblemente se retire de la actuación para dedicarse de lleno a su familia.