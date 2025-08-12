Suscríbete
Entretenimiento

Tom Holland tomará una pausa en su carrera para evitar agotamiento profesional

El famoso actor dijo que tendrá un descanso de las cámaras en 2027

August 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
tom-holland-superman.jpg

Getty

Tom Holland ya planea su próximo descanso, después de un par de años cargados de producciones como The Odyssey y Spider-Man, que llegarán a los cines en julio de 2026.

En entrevista con un famoso medio, el británico Tom Holland confesó que busca evitar el agotamiento profesional y mantener límites claros. “No puedes estar en todas las películas ni rendir al máximo cuando estás agotado. Lo que he aprendido es que es importante establecer límites y ser conscientes del exceso de trabajo”, mencionó.

Tom ha tomado esta decisión por su bienestar físico y mental, como una pausa después de un periodo intenso de trabajo por los estrenos programados para el siguiente año.

Cabe mencionar que el famoso regresó al set tras casi un año de pausa con el rodaje de The Odyssey, dirigido por Christopher Nolan y Spider Man: Brand New Day, dos películas que se filman de manera continua.

Tom Holland había hecho una pausa importante en 2023, luego del rodaje de la serie The Crowded Room para Apple TV+, proyecto que describió como emocionalmente demandante. En ese tiempo se alejó de la actuación y de las redes sociales para enfocarse en sus proyectos personales.

Para el famoso es muy importante resaltar la importancia de establecer límites y cuidar la salud mental, además ha expresado su deseo de llevar una vida más normal, sobre todo ahora que está por casarse con Zendaya y posiblemente se retire de la actuación para dedicarse de lleno a su familia.

Tom Holland Zendaya
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
hijos-cristiano-ronaldo-gestacion-subrogada.jpg
Entretenimiento
Quiénes son los hijos de Cristiano Ronaldo que nacieron por gestación subrogada
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos-de-cristiano-ronaldo-y-georginajpg
Entretenimiento
¿Cuántos hijos tienen Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez?
August 11, 2025
 · 
Tania Franco
CRISTIANO-RONALDO-GEORGINA-se-comprometen-habra-boda.jpg
Entretenimiento
¡Cristiano Ronaldo le pidió matrimonio a Georgina Rodríguez!
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
mauricio ochmann aislinn derbez reconciliacion.jpg
Entretenimiento
Mauricio Ochmann habla de sus vacaciones al lado de Kailani
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Oceans Los Angeles Blue Carpet Premiere - Arrivals
Entretenimiento
¡Reencuentro icónico! Demi Lovato y Joe Jonas reviven Camp Rock en un momento que enloqueció a los fans
Más de 15 años después, Demi Lovato y Joe Jonas vuelven a cantar This Is Me y despiertan la nostalgia de toda una generación Camp Rock
August 10, 2025
 · 
Tania Franco
maluma-regaña-a-fan-concierto-mexico.png
Entretenimiento
Maluma regaña a fan en pleno concierto en CDMX, “para la próxima sea más consciente”
El cantante regañó a una mujer por llevar a un bebé a su concierto
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eugenio-derbez-dalilah-polanco-romance.jpg
Entretenimiento
Dalilah Polanco rompe el silencio sobre su pasada relación con Eugenio Derbez
La habitante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos México contó la razón de su ruptura con el famoso actor
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michael-jackson-you-are-not-alone-cancion.jpeg
Entretenimiento
La historia detrás del himno esperanzador “You Are Not Alone” de Michael Jackson
La balada fue escrita por el cantante estadounidense R. Kelly para Jackson
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-pablo-lyle.jpg
Entretenimiento
Alexis Ayala dice que le falló a Pablo Lyle; esto dijo
El habitante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos lamentó no haber apoyado a Pablo Lyle en el problema legal que enfrenta
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez