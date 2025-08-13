Brooklyn Beckham y Nicola Peltz volvieron a casarse sin invitar a sus padres ni a sus hermanos

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron en una íntima ceremonia en la residencia de la familia Peltz, en Bedford, en el estado de Nueva York, a la que solo asistieron 15 personas, mientras la familia Beckham, entre ellos: Victoria, David, Romeo, Cruz y Harper se encontraban de vacaciones.

En medio de la distancia y tensión que Brooklyn mantiene con la familia, sin mostrar interés en acercarse a sus padres, celebró su segunda boda y los excluyó de su lista de invitados.

De acuerdo con Nicola, los invitados fueron algunos familiares de ella y otros amigos cercanos. La ceremonia fue oficiada por Nelson Peltz, el líder de la familia.

La actriz compartió una serie de fotos en sus redes y escribió, “este día ha significado mucho para nosotros”.

En las imágenes se puede apreciar el vestido de la esposa de Brooklyn, el cual es el mismo que utilizó su madre para casarse en 1985 y que según Instyle, fue modificado para esta ocasión.

“El evento trata de honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años y crear un recuerdo que permanecerá con ellos para siempre”, dijo una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Tras la ceremonia de renovación de votos, la pareja ofreció un after-party, en el que Peltz lució un vestido celeste de Dolce & Gabbana de la colección de 1998, mientras que el novio llevó un traje negro que combinó con una camisa blanca pero, sin corbata.

Por su parte, Brooklyn también compartió fotos del día especial y escribió, “Nicola, mi chica para siempre y solo amor”.

Cabe recordar que ambos se conocieron en el festival de Coachella de 2017 y dos años después comenzaron su relación que sellaron con una gran boda el 9 de abril de 2022.

La celebración sin sus padres parece agrandar la brecha entre el novio y su famosa familia que se encuentra de vacaciones de verano.