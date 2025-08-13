Suscríbete
Entretenimiento

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz volvieron a casarse sin invitar a sus padres ni a sus hermanos

El primogénito del exfutbolista y la diseñadora renovó sus votos tras su boda en 2022

August 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
brooklyn-beckham-nicola-peltz-renovacion-de-votos.jpeg

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron en una íntima ceremonia en la residencia de la familia Peltz, en Bedford, en el estado de Nueva York, a la que solo asistieron 15 personas, mientras la familia Beckham, entre ellos: Victoria, David, Romeo, Cruz y Harper se encontraban de vacaciones.

En medio de la distancia y tensión que Brooklyn mantiene con la familia, sin mostrar interés en acercarse a sus padres, celebró su segunda boda y los excluyó de su lista de invitados.

De acuerdo con Nicola, los invitados fueron algunos familiares de ella y otros amigos cercanos. La ceremonia fue oficiada por Nelson Peltz, el líder de la familia.

La actriz compartió una serie de fotos en sus redes y escribió, “este día ha significado mucho para nosotros”.

En las imágenes se puede apreciar el vestido de la esposa de Brooklyn, el cual es el mismo que utilizó su madre para casarse en 1985 y que según Instyle, fue modificado para esta ocasión.

“El evento trata de honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años y crear un recuerdo que permanecerá con ellos para siempre”, dijo una fuente cercana a la pareja a la revista People.

Tras la ceremonia de renovación de votos, la pareja ofreció un after-party, en el que Peltz lució un vestido celeste de Dolce & Gabbana de la colección de 1998, mientras que el novio llevó un traje negro que combinó con una camisa blanca pero, sin corbata.

Por su parte, Brooklyn también compartió fotos del día especial y escribió, “Nicola, mi chica para siempre y solo amor”.

Cabe recordar que ambos se conocieron en el festival de Coachella de 2017 y dos años después comenzaron su relación que sellaron con una gran boda el 9 de abril de 2022.

La celebración sin sus padres parece agrandar la brecha entre el novio y su famosa familia que se encuentra de vacaciones de verano.

Brooklyn Beckham Nicola Peltz
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
dakota johnson-antonio-banderas.jpg
Entretenimiento
Dakota Johnson sobre su padrastro Antonio Banderas: “Cambió nuestras vidas”
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cazzu-inti-pension-nodaljpg
Entretenimiento
Cazzu confiesa que considera injusta la pensión que Nodal da a Inti
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
cristiano-ronaldo-georgina-rodriguez-anillo.jpg
Entretenimiento
Esto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez
August 12, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Taylor Swift saca The Life of a show girl
Entretenimiento
Taylor Swift confirma The Life of a Showgirl y da inicio a su era naranja
August 11, 2025
 · 
Tania Franco
tom-holland-superman.jpg
Entretenimiento
Tom Holland tomará una pausa en su carrera para evitar agotamiento profesional
El famoso actor dijo que tendrá un descanso de las cámaras en 2027
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
taylor-swift-podcast-travis-kelce-proximo-album
Entretenimiento
Taylor Swift a punto de lanzar su nuevo álbum musical con Travis Kelce
La famosa cantante podría anunciar su nueva era en el podcast de su novio
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
messi-y-antonella-boda-compromiso.jpg
Entretenimiento
Cristiano Ronaldo se compromete en la misma fecha que lo hizo Lionel Messi
Lionel Messi y Antonella Roccuzzo formalizaron su compromiso en agosto de 2011 durante unas vacaciones en las playas de Ibiza, España
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
angela-aguilar-christian-nodal-romance-boda-religiosa.jpg
Entretenimiento
Ángela Aguilar y Christian Nodal confiesan secretos de su matrimonio
Los famosos cantantes publicaron un video en el que destaparon algunas intimidades de su relación que los fans no conocían
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
hijos-cristiano-ronaldo-gestacion-subrogada.jpg
Entretenimiento
Quiénes son los hijos de Cristiano Ronaldo que nacieron por gestación subrogada
Antes de tener hijos con su actual prometida Georgina Rodríguez, el futbolista se convirtió en padre de unos gemelos
August 11, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez