Taylor Swift a punto de lanzar su nuevo álbum musical con Travis Kelce

La famosa cantante podría anunciar su nueva era en el podcast de su novio

August 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
La intérprete de “Lover” estaría a punto de lanzar a sus millones de fans su nuevo álbum musical.

En redes sociales, los swifties aseguran que Taylor Swift será la próxima invitada en el podcast de su novio y aprovechará para anunciar su siguiente era.

La cuenta de promoción oficial de Taylor despertó sospechas con un mensaje en Instagram que dice, “pensando en cuando dijo nos vemos en la próxima era”.

La publicación contaba con un carrusel de 12 fotos del Eras Tour, la gira más taquillera de la historia donde viste conjuntos color naranja.

Horas después, el podcast “New Heights”, presentado por Travis Kelce y su hermano Jason, anunció un episodio sorpresa con un invitado muy especial para este miércoles a las 7:00 pm.

El episodio sale un día 13, un número significativo para Swift, y la imagen promocional muestra la silueta de alguien con un perfil similar al de la cantante. Además, Travis y Jason lucen merchandising de Taylor Swift y el fondo brilla en un naranja muy “Eras Tour”.

Además, la emisión será en horario estelar, no en la mañana como de costumbre. Las teorías más populares apuntan a que Swift anunciará su duodécimo álbum de estudio.

Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
