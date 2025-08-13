Georgina Rodríguez tiene el anillo de compromiso más caro, le siguen Beyoncé y JLO

El anillo de compromiso más caro de una celebridad pertenece a la modelo e influencer Georgina Rodríguez, quien presumió en sus redes sociales la lujosa pieza con la que su pareja le propuso matrimonio.

La pieza de gran tamaño que ahora Georgina lleva en su dedo anular izquierdo, acapara toda la atención por su forma ovalada y los diamantes que tiene a los lados. Para compartir la gran noticia que causó revuelo, la modelo lució una manicura francesa clásica con acabado perlado.

Con un costo estimado de $5.5 millones de dólares, el anillo de diamantes de talla ovalada de 35 quilates eclipsó a todos los anillos de compromiso que han recibido las celebridades, colocando en el segundo puesto a Beyoncé y Jennifer Lopez, quienes lucieron anillos con un valor estimado de 5 millones de dólares.

El anillo de Beyoncé tiene el segundo diamante más pesado de la lista, con 24 quilates, mientras que el de Jennifer Lopez destaca por su diamante verde de forma cojín.

En el tercer puesto se ubica la socialité estadounidense Kim Kardashian, con accesorios que cuestan 4 millones de dólares cada uno. Kim recibió el anillo de diamantes blancos de Kanye West en 2013.