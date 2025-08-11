Cristiano Ronaldo se compromete en la misma fecha que lo hizo Lionel Messi

En un entorno íntimo, la pareja conformada por Lionel Messi y Antonella Roccuzzo lució anillos idénticos en el dedo anular de la mano izquierda, símbolo de unión y compromiso mutuo.

La pareja que en la actualidad es una de las más estables del mundo deportivo, mantiene una historia de amor que data desde su infancia; su amor floreció con el tiempo y se formalizó públicamente en 2009, hasta que decidieron dar el siguiente paso en su relación.

A pesar del interés por saber los detalles del anillo de compromiso, no se compartieron datos sobre el diseño ni el costo que tuvo la pieza, sin embargo, la pareja destacó el valor sentimental que tenía para ellos, como símbolo de su compromiso.

El uso de anillos iguales subraya la reciprocidad en su relación. Lo importante no era lo lujosa o brillante que fuera la pieza, sino lo que representaba para su unión.

La pareja celebró su boda íntima en Rosario a la que acudieron casi 300 invitados, entre amigos y familiares. Ambos decidieron tatuarse discretamente en el lateral de sus dedos anulares la fecha de su boda en números romanos XXX-VI-XVII (30-6-17).

Ahora, este lunes 11 de agosto se ha dado a conocer que el futbolista Cristiano Ronaldo le dio el anillo de compromiso a su pareja y madre de sus hijos, la influencer y modelo Georgina Rodríguez, quien presumió en redes sociales la costosa joya que le dio su prometido.