Suscríbete
Entretenimiento

Cristiano Ronaldo se compromete en la misma fecha que lo hizo Lionel Messi

Lionel Messi y Antonella Roccuzzo formalizaron su compromiso en agosto de 2011 durante unas vacaciones en las playas de Ibiza, España

August 11, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
messi-y-antonella-boda-compromiso.jpg

En un entorno íntimo, la pareja conformada por Lionel Messi y Antonella Roccuzzo lució anillos idénticos en el dedo anular de la mano izquierda, símbolo de unión y compromiso mutuo.

La pareja que en la actualidad es una de las más estables del mundo deportivo, mantiene una historia de amor que data desde su infancia; su amor floreció con el tiempo y se formalizó públicamente en 2009, hasta que decidieron dar el siguiente paso en su relación.

A pesar del interés por saber los detalles del anillo de compromiso, no se compartieron datos sobre el diseño ni el costo que tuvo la pieza, sin embargo, la pareja destacó el valor sentimental que tenía para ellos, como símbolo de su compromiso.

anto-messi-compromiso.jpg

El uso de anillos iguales subraya la reciprocidad en su relación. Lo importante no era lo lujosa o brillante que fuera la pieza, sino lo que representaba para su unión.

La pareja celebró su boda íntima en Rosario a la que acudieron casi 300 invitados, entre amigos y familiares. Ambos decidieron tatuarse discretamente en el lateral de sus dedos anulares la fecha de su boda en números romanos XXX-VI-XVII (30-6-17).

Ahora, este lunes 11 de agosto se ha dado a conocer que el futbolista Cristiano Ronaldo le dio el anillo de compromiso a su pareja y madre de sus hijos, la influencer y modelo Georgina Rodríguez, quien presumió en redes sociales la costosa joya que le dio su prometido.

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Antonela Roccuzzo Georgina Rodríguez
Diana Laura Sánchez
Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
Más contenido como este
Oceans Los Angeles Blue Carpet Premiere - Arrivals
Entretenimiento
¡Reencuentro icónico! Demi Lovato y Joe Jonas reviven Camp Rock en un momento que enloqueció a los fans
August 10, 2025
 · 
Tania Franco
maluma-regaña-a-fan-concierto-mexico.png
Entretenimiento
Maluma regaña a fan en pleno concierto en CDMX, “para la próxima sea más consciente”
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
eugenio-derbez-dalilah-polanco-romance.jpg
Entretenimiento
Dalilah Polanco rompe el silencio sobre su pasada relación con Eugenio Derbez
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
michael-jackson-you-are-not-alone-cancion.jpeg
Entretenimiento
La historia detrás del himno esperanzador “You Are Not Alone” de Michael Jackson
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
alexis-ayala-pablo-lyle.jpg
Entretenimiento
Alexis Ayala dice que le falló a Pablo Lyle; esto dijo
El habitante de la tercera temporada de La Casa de los Famosos lamentó no haber apoyado a Pablo Lyle en el problema legal que enfrenta
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
paulina-rubio-1200x675.jpg
Entretenimiento
Paulina Rubio es sancionada por enviar a su hijo solo a España
Después de que se diera a conocer que detuvieron al hijo de la Chica Dorada en el aeropuerto de España por llegar solo, esto sucedió
August 10, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
brad-pitt-mama-nietos.jpg
Entretenimiento
Este era el último deseo de la mamá de Brad Pitt
Jane Pitt falleció sin poder reencontrarse con sus nietos, a quienes no veía desde hace casi una década
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
kim-kardashian-tratamiento-mexico.jpg
Entretenimiento
Kim Kardashian viaja a México para realizarse tratamiento
La famosa socialité presumió los resultados del procedimiento médico que no está autorizado en EU
August 09, 2025
 · 
Diana Laura Sánchez
Celebrity Sightings In New York - May 08, 2024
Entretenimiento
Pedro Pascal confiesa que grabar con Dakota Johnson fue “difícil” por lo hermosa que es
El actor chileno no se guardó nada y reveló que su belleza lo intimidó durante el rodaje de Materialists
August 09, 2025
 · 
Tania Franco