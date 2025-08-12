Esto cuesta el anillo que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez hicieron oficial su compromiso este lunes tras casi una década de relación e hijos en común. La modelo e influencer lució un espectacular anillo cuyo valor estimado oscila entre 6 y 12 millones de euros, el cual presumió en sus redes sociales.

El joyero madrileño Ignacio Torres, fundador de IT Joyas, calcula que la piedra principal pesa entre 40 y 45 quilates. Según sus estimaciones, el precio rondaría los 6 millones de euros, mientras que otras fuentes elevan la cifra hasta 12 millones, considerando factores como el color del diamante.

Los diamantes que superan los 30 quilates son excepcionales, ya que sobrepasar los 40 los coloca en un nivel reservado a subastas internacionales o transacciones privadas.

El anillo tiene metales preciosos en la montura y el valor artístico de su diseño es elevado.

En la imagen que presumió Georgina el anillo tiene una piedra ovalada de gran tamaño, con un corte brillante redondo, montado en un engaste tipo solitario que deja ver toda la piedra para maximizar su brillo.