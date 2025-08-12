Suscríbete
Cazzu confiesa que considera injusta la pensión que Nodal da a Inti

La cantante argentina llegó a un acuerdo con el papá de su hija pero considera que no es la cantidad justa porque la manutención de su hija es elevada

August 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
Cazzu se sinceró sobre la pensión alimenticia que Christian Nodal le deposita a Inti como parte del acuerdo al que llegaron tras su ruptura.

La rapera se había mantenido al margen cuando la cuestionaban al respecto, sin embargo, en esta ocasión decidió hablar sobre la manutención de su hija de dos años, y reveló que no está satisfecha con la cantidad que Nodal le da a su hija.

Además, contó que el intérprete no ve con frecuencia a la pequeña, algo que ha causado molestia entre sus fans que lo tachan de “padre irresponsable”, mientras vive su romance con Ángela Aguilar.

Esta conversación se dio cuando Cazzu fue abordada por la prensa en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México, ya que la argentina viajó a nuestro país para presentar su libro Perreo.

Aunque Cazzu estaba rodeada por su equipo de seguridad, decidió atender a la prensa sobre el apoyo económico que recibe del padre de su hija.

La famosa artista expresó, “No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno”, dijo la cantante.

En este sentido, los reporteros le preguntaron a Cazzu si estaba dispuesta a demandar a su ex para hacer de esa pensión algo justo que considere las necesidades reales de su hija, a lo que Cazzu respondió que no lo haría, pues cree que el sistema de leyes no le favorecerá, además de que sería un proceso agotador.

“Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero es para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcial de verdad que en ese momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer”.

Diana Laura Sánchez
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
