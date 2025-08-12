Suscríbete
Travis Kelce habla de su amor por Taylor Swift: “somos dos personas enamoradas”

El jugador de la NFL manifestó que admira el trabajo de su novia, quien anunció su álbum número 12

August 12, 2025 • 
Diana Laura Sánchez
travis-kelce-taylor-swift.jpg

Getty

Travis Kelce describió su relación con la cantante estadounidense Taylor Swift en una entrevista. El jugador de los Kansas City Chiefs se sinceró sobre el inicio de su noviazgo con la cantautora y cómo es compartir el foco mediático.

“Nada de lo que he hecho ha sido un proceso controlado y organizado. Cuando digo que fue tan orgánico, es porque nos enamoramos simplemente por las personas con las que estábamos en la misma habitación”, declaró el famoso sobre el inicio de su romance el cual se dio de forma natural.

El jugador dijo que la chispa entre ambos se dio por sus personalidades y valores. “Somos dos personas alegres que tienen la moral de apreciar a todos tal como son. Compartimos todos esos valores. Y de repente... simplemente esto se disparó”.

Kelce precisó que está disfrutando al máximo de su noviazgo. “Me encanta ser el hombre más feliz del mundo todo el maldito tiempo. Cuando me ves en el US Open con Taylor, puede parecer que estamos de fiesta. Pero en realidad solo estoy disfrutando lo genial que es estar en un evento al que siempre quise ir, con la persona que amo”.

Sobre lo que significa ser pareja de una de las artistas más famosas del mundo puntualizó, “me toca ser el plus one. Puedo ir y ser ese fan porque soy un fan de su música del arte. Y es increíble que pueda vivir la experiencia de que ella también sea mi acompañante en el campo de futbol. Siento la misma emoción cada vez que viene a mis partidos”.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Editora web y Social Media Manager de la revista Caras México de Editorial Televisa.
