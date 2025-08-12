Dakota Johnson sobre su padrastro Antonio Banderas: “Cambió nuestras vidas”

Antonio Banderas acaba de cumplir 65 años y en este contexto, Dakota Johnson, hija de la actriz Melanie Griffith desveló su admiración hacia el famoso actor.

Cabe mencionar que cuando Antonio y Melanie se flecharon en 1995, Dakota tenía seis años y su hermano Alexander Bauer diez, por lo que el actor se convirtió en una figura paterna para ambos durante su infancia. Poco después en 1996, llegó al mundo su media hermana Stella del Carmen Banderas Griffith.

Banderas formalizó su matrimonio en 1996 y tomaron caminos separados en 2015. Y a pesar de su separación, ambos siguieron manteniendo una muy buena relación de amistad, que se vio reflejada en sus hijos, ya que Dakota continuó teniendo contacto con su padrastro, al que considera “una de las personas más influyentes” de su vida.

“Mi padrastro Antonio Banderas, irrumpió en nuestras vidas. Es tan vibrante, tan divertido, y tan gracioso... Quiso a mi madre, a mí y a mis hermanos con tanta fuerza y tanto ruido que cambio nuestras vidas para siempre”, expresó la joven actriz en 2019, durante la presentación de la película Dolor y gloria.

“Nuestros increíbles nuevos parientes y amigos, el baile flamenco, el jamón... Papi, en nombre de tu familia, estamos siempre tan asombrados contigo, estamos muy orgullos de ti y te queremos para siempre”, contó la estadounidense.