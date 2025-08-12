Suscríbete
Taylor Swift confirma The Life of a Showgirl y da inicio a su era naranja

La cantante pone fin a los rumores y presenta su nuevo álbum, que marcará el inicio de una vibrante era dominada por el color naranja

August 11, 2025 • 
Tania Franco
Taylor Swift saca The Life of a show girl

Emma McIntyre/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management

Tras días de pistas, teorías y una cuenta regresiva que mantuvo a los Swifties al borde del asiento, Taylor Swift puso fin a la incertidumbre anunciando su nuevo álbum de estudio: The Life of a Showgirl. Esto lo hizo en el podcast de su novio Travis Kelce.

Taylor-Swift-Travis-Kelce-the-life-of-a-show-girl

David Eulitt/Getty Images

El anuncio desató una ola de celebraciones entre sus seguidores. Más allá del título, la cantante adelantó que esta nueva etapa estará marcada por una estética dominada por el color naranja, que ya se perfila como el sello visual de esta era.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, The Life of a Showgirl promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados de 2025, con la promesa de un sonido y una narrativa que sorprenderán a sus fans alrededor del mundo.

Taylor Swift
Tania Franco
Tania Franco
Comunicóloga en Medios Digitales
