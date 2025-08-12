Taylor Swift confirma The Life of a Showgirl y da inicio a su era naranja

Tras días de pistas, teorías y una cuenta regresiva que mantuvo a los Swifties al borde del asiento, Taylor Swift puso fin a la incertidumbre anunciando su nuevo álbum de estudio: The Life of a Showgirl. Esto lo hizo en el podcast de su novio Travis Kelce.

David Eulitt/Getty Images

El anuncio desató una ola de celebraciones entre sus seguidores. Más allá del título, la cantante adelantó que esta nueva etapa estará marcada por una estética dominada por el color naranja, que ya se perfila como el sello visual de esta era.

Aunque aún no se han revelado todos los detalles, The Life of a Showgirl promete convertirse en uno de los lanzamientos más esperados de 2025, con la promesa de un sonido y una narrativa que sorprenderán a sus fans alrededor del mundo.