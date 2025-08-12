Suscríbete
Jennifer Aniston abre su corazón sobre la muerte de Matthew Perry

La actriz abordó la pérdida de su amigo y compañero de Friends

August 12, 2025 
Diana Laura Sánchez
jennifer-aniston.jpeg

Tras el fallecimiento del actor, Jennifer Aniston compartió un mensaje en el que dijo que Perry antes de morir estaba atravesando por una buena etapa.

“Era feliz. Estaba sano. Había dejado de fumar. Se estaba poniendo en forma. Estaba contento, eso es todo lo que sé... No estaba sufriendo. No estaba luchando. Estaba feliz”, dijo.

“Quiero que la gente sepa que de verdad estaba recuperándose. Trabajó muy duro. Le tocó pasar por algo muy difícil, y lo extraño muchísimo. Todos lo hacemos. Y vaya que nos hizo reír, muy fuerte”, añadió.

Jennifer compartió un mensaje que Matthew le envió un día en el que ambos se hicieron reír en el set. “Hacerte reír me alegró el día. Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una ola de emociones que nunca había vivido. Era parte de nuestro ADN. Siempre fuimos los seis. Una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de nuestras vidas”.

En esa entrevista, Jennifer expresó sobre la muerte de Perry en 2023, a lo 54 años. “Hicimos todo lo que pudimos cuando pudimos. Pero, para entonces, ya sentíamos que llevábamos mucho tiempo de luto por Matthew, porque su lucha contra esa enfermedad fue realmente dura para él”.

“Por difícil que haya sido para todos nosotros y para los fans, hay una parte de mí que piensa que esto es mejor. Me alegra que esté fuera de ese dolor”, admitió.

