Lo que hay que saber de Gloria Trevi

GLORIA TREVI

¿Con qué apodo te conocen tus mejores amigos? Cuando estaba chiquita me decían “La India Trevi”.

¿Qué es lo primero que haces al despertar? Sonreír, la verdad es que siempre despierto de buenas.

¿Cuál es tu guilty pleasure? Me encanta comer. A veces hago ejercicio para luego comerme una hamburguesa.

¿Qué soñabas ser de grande? Soñaba con muchas cosas. Quería ser artista, astronauta y presidente.

¿Con quién te gustaría hacer una colaboración musical? Con todo el mundo, literalmente.

¿Qué te vuelve loca? El público. Muero por volvernos a encontrar en un concierto.

¿Cuál canción tuya no puede faltar en una playlist? Muchas. Si tienes una playlist y solo tienes una canción, no tienes nada. Tienes que tener “Todos me miran”, “Nos volvimos locos”, “El recuento de los daños”, “No querías lastimarme”… ¿Le sigo?

Si te dieran un premio, ¿a quién se lo dedicarías? A Dios. ¿Cuál es tu accesorio favorito a la hora de vestir? Los aretes. No me gusta salir de mi casa sin aretes, antes prefiero salir despintada. ¿Qué aroma te lleva de vuelta a la niñez? Agua de Colonia Sanborns (risas). Nos la ponían para que no nos picaran los mosquitos

