11 mujeres mexicanas que enaltecen el mundo del arte

Genialidad, compromiso y talento son las constantes que definen a estas 11 mujeres que, con su quehacer en el mundo del arte, no solo han exaltado sus propios nombres y profesiones, sino que han llevado en alto el nombre de México.

Por Alejandra Jarillo

Ana Elena Mallet

Madame diseño

La investigadora, promotora, conferencista, curadora, escritora, Ana Elena Mallet ha hecho de todo para difundir el arte, pero también, para impulsar nuevos talentos y crear conexiones entre ellos.

Con proyectos que se encadenan unos a otros, Ana Elena no para, ya sea en la cátedra con sus alumnos o con los directores de museos. Habla de crear un museo del diseño en México y guió a la UNAM para empezar una pequeña colección para formar un acervo. Su nombre ya quedó escrito en la historia que ella misma nos está contando.

SOBRE ANA ELENA

-Ha escrito varios libros, entre ellos: Bauhaus y el México moderno, El diseño de Van Beuren, Silla mexicana y El diseño de Clara Porset, entre otros.

Tatiana Bilbao

Hasta la raíz

Fue el escultor de origen indio Anish Kapoor, quien recomendó a su amiga, la diseñadora Stella McCartney, a la arquitecta mexicana para remodelar su casa y tienda en la calle Old Bond Street de Londres. Sin conocerla en persona, Kapoor ya sabía del trabajo de Tatiana Bilbao, quien en la primera década de los años 2000 ya contaba con una reputación internacional que la reconocía como una arquitecta con responsabilidad social cuya base era la sustentabilidad.

Hoy, el despacho de Tatiana atiende no solo a celebridades, sino que trabaja codo a codo con artistas como Ai Wei Wei. Proyectos en China, Francia, España y Estados Unidos, además de dar clases en universidades como Yale, consolidan su trayectoria.

SOBRE TATIANA

-En sus primeros años trabajó para el gobierno de la CDMX, en SEDUVI (Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda).

-Su zona favorita de la CDMX es Paseo de la Reforma.

Graciela Iturbide

Una leyenda más que viva

Sus fotos se sienten como el viento denso de polvo, que enmaraña el pelo de las mujeres seri del Desierto de Sonora, como la intimidad del cuarto en Juchitán donde un hombre vestido de mujer se mira al espejo, como la humedad del pecho moreno de una mujer zapoteca después de amamantar a su hija. Las imágenes de Graciela Iturbide son registros vivenciales, que nos convidan su complicidad con los retratados; que nos hace sentir la piel chinita como la de las iguanas que carga una juchitana en la cabeza. Qué sería del arte sin provocar tal emoción, y qué sería de nosotros sin esta fotógrafa excepcional que nos pone en trance al asistir con sus imágenes al ritual ancestral de la muerte o al desvarío del festival de rock de Avándaro.

El legado de Graciela nos regala la identidad más bella, desde su mirada femenina, la fotografía se sublima, blanco y negro con exceso de sorpresa, como aquella Mujer Ángel con un transistor en la mano, o los hallazgos del baño de Frida Kahlo, abierto 50 años después de su muerte, más recientemente, el camino del río de lava de un volcán en Lanzarote.

Graciela es capaz de dejar bien claro que detesta los clichés, para afirmar que su obra no tiene nada de magia (la han querido denominar como realismo mágico), que los lugares comunes la limitan; para decirnos que su cámara –siempre análoga– más que su

herramienta de trabajo es su aliada para conocer la vida, no importa si ya llegó a los 80 años. Gracias, Graciela, por transformar la luz en legado, porque sin tu ímpetu para recorrer lugares remotos, sin tus ángulos insospechados y tu esencia antropoética, no entenderíamos eso intangible de nuestra realidad.

SOBRE GRACIELA

-Ganó el Premio Hasselblad en 2008, el mayor reconocimiento internacional a la fotografía.

-Fue alumna y asistente de Manuel Álvarez Bravo.

-Tomó fotografías en París a lado de Henri Cartier Bresson, quien fue su amigo.

-Tiene colecciones permanentes en el Centro Pompidou de París y en el Museo Getty de Los Ángeles.

Magali Arriola

Un fabuloso destino

Es probable que en sus días como estudiante de historia del arte en la Sorbonne, Magali no adivinara hasta dónde la llevaría este destino genial que comenzó a escribirse en París. Ella quería ser politóloga, pero la relación cada vez más cercana y envolvente con el arte la hizo descubrir su verdadero camino. Como curadora pasó por el Museo de Arte Carrillo Gil, Museo Jumex y Museo Tamayo, del que hoy es directora. No sobra decir que bajo su batuta el museo se ha vuelto un referente entre las más jóvenes audiencias continuando así, una labor generacional.

También le alcanza el tiempo para tener proyectos como curadora independiente. Ya van dos ediciones que es la encargada de curar la sección Meridians de Art Basel Miami, donde se muestran obras de gran escala cuyo formato es impactante y no pasa desapercibido en la feria. Lo que Magali ha logrado en el mundo del arte, deja un precedente que inspira y motiva a seguir sus pasos, a todas las interesadas en la materia.

SOBRE MAGALI

-De sus primeras exposiciones como curadora en El Tamayo, destaca la dedicada al cineasta inglés Peter, Greenaway.

Zélika García

Influencer del arte

Hace unos años a Zélika se le reconocía por ser la mente maestra tras la creación de Zona Maco. Hoy, su mérito está en haberla mantenido, haberla crecido y haberla consolidado. Se dice fácil, pero lograr convencer año con año a galeristas, artistas, coleccionistas, críticos, curadores que México y Latinoamérica son terreno fértil del mercado del arte, solo se sostiene con hechos.

Claro que no lo ha hecho sola, entre sus aciertos está el saberse rodear de gente brillante en la materia, que no duda en acudir a su llamado. Su influencia ha crecido tanto como la feria. Y así ha sido a lo largo de casi 20 ediciones, Zona Maco se ha convertido en el evento de su género más importante de la región, mismo que ha provocado que la Ciudad de México se mueva entorno a la feria y que todos estemos hablando de arte contemporáneo, por lo menos en la Semana del Arte.

SOBRE ZÉLIKA

-El antecedente de Zona Maco fue Muestra I, feria que organizó Zélika en 2002, en su natal Monterrey.

Carla Fernández

Original desde el origen

“La moda no es efímera”, el discurso de Carla sobre su quehacer como diseñadora, dista mucho del mainstream, “Podemos demostrar que otro sistema de moda es posible, que hay forma de producción que respeta al planeta y a las personas que trabajan en todas las etapas”.

Visionaria y solidaria, Carla trabaja con maestras artesanas de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, por mencionar algunos estados. A partir de textiles, sus diseños devienen en arte, gracias a su imaginario creativo y colectivo, muestran a un México sofisticado y vanguardista que parte de su legado tradicional. Su belleza ha merecido ser exhibida en exposiciones individuales en las capitales extranjeras más importantes.

Moda en estado natural, emprendedora social, una artesana moderna que no permanece estática jamás.

SOBRE CARLA

-Taller Flora es un libro donde analiza la indumentaria indígena y explica los procesos de los artesanos para crear textiles.

-Cuenta con dos flaghip store en la colonia Juárez (Marsella 72) y Roma (Álvaro Obregón 200).

Frida Escobedo

Su nombre la valida

No tiene un despacho de renombre que respalde su trabajo, tampoco demasiados años en el mundo de la arquitectura, sin embargo, Frida Escobedo fue la elegida dentro de una terna de cuatro firmas rimbombantes, como la de sir David Chipperfield (arquitecto del Museo Jumex), para diseñar un nuevo pabellón de arte en el Metropolitan Museum de Nueva York (MET). El logro la coloca a la par de los más grandes del mundo, pero, ¿qué vieron los neoyorquinos en Frida, la joven arquitecta mexicana para confiarle 500 millones de dólares para el proyecto? Su director afirma, sin más, que su talento.

El MET, es conocido por su acervo de obras de “grandes maestros”, por lo que su colección de arte actual no es lo que más atrae a sus visitantes –aquí es donde entra Frida en acción–, su creatividad e instinto casi felino para lo contemporáneo la hace capaz de volver relevante cualquier espacio que diseña.

SOBRE FRIDA

-Es la primera mujer arquitecta que eligen para crear un espacio en El MET.

-A los 38 años diseñó una estructura para la Serpentine Gallery de los jardines de Kensington.

Bárbara Sánchez-Kane

La belleza del caos

El arte como medio de expresión en México nunca había sido tan extrovertido, ideológicamente hablando, como en la praxis de Bárbara: contra el machismo, la homofobia, el odio… y no, no hablamos de los forzados discursos de moda que a todos acomoda, sino del arte-acción que esta artista manifiesta en sus piezas.

Ya sea en performance, pintura, poesía, escultura, instalación, cuestiona la relación entre lo femenino y la hegemonía patriarcal, y es a través de la identidad de género que se apropia del diseño de moda masculina para deconstruir y construir nuevos significados. Arte conceptual que nos invita a la reflexión y al cuestionamiento.

SOBRE BÁRBARA

-Vistió a Mon Laferte para los premios Grammy de 2021, el diseño dejaba al descubierto el vientre de la cantante que se encontraba embarazada.

Pamela Echeverría

Una labor como ninguna

Todo empezó en un lugar para jugar billar y donde solían tocar bandas de rock, pero Pamela ya veía el potencial de ese espacio, arriba del Salón Tijuana, de la colonia Roma, como exhibidor de arte.

Así nació Labor, la galería cuyo nombre viene de sus remembranzas de infancia: su abuela chilena la mandaba a recoger su cuarto, a hacer su “labor”. Hoy ese quehacer es muy distinto al de su niñez, consiste en promover artistas, exhibirlos en México y el mundo y vender sus piezas. Sin embargo, no se concibe como una comerciante de arte, sino como una mediadora entre el creativo y el comprador.

Dice que Labor es la galería de los nerds, ya que son artistas muy estudiosos que investigan antes de crear. En su cartera tiene hasta 20 “nerds” geniales en representación, cuyos nombres van de la excéntrica Jill Magid y al pragmático Pedro Reyes. Aquellos tiempos de la colonia Roma quedaron atrás, hoy Labor se encuentra frente a la casa Luis Barragán en la colonia Daniel Garza de la CDMX, y también se encuentra en el más alto estatus de las galerías más prestigiosas a nivel internacional.

SOBRE PAMELA

-Llegó a México, procedente de Chile, a los tres años. Su familia vino a

exiliarse a causa de la dictadura de Pinochet.

Taiyana Pimentel

Curar en todos los sentidos

Llegó a dirigir el Museo Marco de Monterrey sin saber que se avecinaba una tormenta, apenas seis meses antes del confinamiento por la pandemia, pero sus ganas de continuar no menguaron y, a diferencia de como reza el dicho, la calma no llegó para Taiyana, quien parece estar aprovechando el tiempo a marchas forzadas para mantener bien vivo al icónico museo del norte del país, en lo más alto de la escena cultural.

Su labor no solo se enfoca en elegir próximas exposiciones, sino en conseguir apoyos, en hacer uso de nuevas tecnologías que modernicen el recinto, equilibrar la equidad de género entre los artistas que exponen y tomar en cuenta tanto a estudiantes interesados en el quehacer museístico como en promover artistas que ya pasan de los 45 años.

SOBRE TAIYANA

-Su origen es cubano, pero desde 2002 se nacionalizó mexicana. Graduada en Historia del Arte por la Universidad de la Habana y la UNAM, su especialización fue en dirección de museos.

Pia Camil

El arte del consumo

Desde que llevaba cámara en mano, el interés de Pia era retratar el paisaje urbano, no con la intención de una instantánea que exaltara algún rasgo estético, sino aquellos vestigios que, por el desgaste, se transforman en diversas y coloridas manchas, pensamiento abstracto sobre su relación personal con la ciudad, que más tarde serían geometrías escultóricas y textiles reinventados.

Desde luego, no está exento un discurso acerca del consumismo, tan característico de la generación millennial, a la cual pertenece, y que tanto denuncia.

Asimismo y asociado al espacio urbano, su tema, explora las ruinas, como obras inconclusas en una carretera o las vallas publicitarias abandonadas. Las dota de una nueva energía y belleza que la han llevado al reconocimiento internacional y a ser carta fuerte en diversas ferias en representación de la galería OMR.

SOBRE PIA

-Es una artista multidisciplinaria performance, arte-acción, cerámica y pintura forman parte de su trabajo.

