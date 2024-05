Quién es el cineasta que huyó de su país para asistir al Festival de Cannes: descubre su sorprendente historia

En su 77ª edición, el Festival de Cine de Cannes recibirá a decenas de las personalidades con mayor relevancia en la industria cinematográfica de la actualidad, incluyendo actrices, actores, directores, directoras, productores, y productoras. Entre sus invitados, destaca el nombre de Mohammad Rasoulof, un cineasta de origen iraníe que ha sido señalado por presuntamente haber cometido actos ilícitos en su país, los cuales le valieron una pena que ha sido percibida como injusta.

Mohammad Rasoulof, el director que huyó de su país y se refugió en el Festival de Cannes 2024

A través de un comunicado, Rasoulof expuso su caso y pidió apoyo de organismos mundiales para garantizar la integridad de los creativos que se han vuelto objeto de persecución política simplemente por el contenido de sus obras.

Este llamado llega un par de días después de que los tribunales en Irán determinaran que era merecedor de una pena de cinco años encarcelado. Lo anterior por aparentemente haber comprometido la seguridad nacional de sus compatriotas y el gobierno por su visión artística.

Aún no es claro si el realizador podrá asistir al Festival de Cannes para representar a “The Seed of The Sacred Fig”, su película, la cual se ganó el reconocimiento de los jurados a cargo de seleccionar los títulos principales del año. Por su parte, los representantes de este evento cinematográfico no se han pronunciado en torno a esta cuestión.

Qué se sabe de la situación legal del cineasta

Hasta ahora, son pocos los detalles que se tienen sobre el estatus legal de Mohammad Rasoulof, pues el tema ha sido resguardado celosamente por las autoridades de su país, quienes desde hace meses emprendieron un proceso en el que le fueron impuestas ciertas restricciones.

La más importante era no abandonar Irán mientras el juicio seguía su curso, para la que se confiscó el pasaporte y se le lanzó una advertencia para no revelar detalles de su situación. Sin embargo, en esta ocasión Rasoulof se decidió a pronunciarse y solicitar el acompañamiento de colegas y organismos.

Mohammad Rasoulof fue condenado en Irán por cargos relacionados a la seguridad nacional Getty

Esta no es la primera vez que es perseguido, ya que anteriormente la República Islámica lo resguardó y condenó a ocho años de prisión y el pago de una multa por no acatar los lineamientos de la nación.

Posteriormente, y tras cumplir una pena de poco más de seis meses, Mohammad Rasoulof fue notificado sobre un nuevo caso en su contra, ahora motivado por “There Is No Evil”, una película que dirigió en 2020 y que pese haber sido ovacionada mundialmente y reconocida por el Oso de Oro del Festival Internacional de Cine de Berlín, ocasionó la molestia del régimen que actualmente gobierna su país.